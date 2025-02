País cria 137,3 mil empregos com carteira assinada em janeiro

Foto: Reprodução | O ano passado teve um saldo positivo de 1.693.673 postos de trabalho, resultado de 25.567.248 admissões e 23.873.575 desligamento

O Brasil abriu 137,3 postos de trabalho com carteira assinada em janeiro. O dado é do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgado nesta quarta-feira (26) pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

O número corresponde a 2,271 milhões de admissões e 2,134 milhões de desligamentos. O saldo de janeiro deste ano é menor do que o do mesmo mês de 2024, quando houve abertura de 173,2 mil vagas, segundo dados com os ajustes, incluindo informações prestadas pelas empresas fora do prazo.

Nessa segunda-feira (24),o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, antecipou o número, afirmando que seria maior do que 100 mil.

“Saiba que o Caged de janeiro vem com mais de 100 mil empregos criados no mês de janeiro deste ano, começando o ano gerando empregos de qualidade e vamos repetir no ano inteiro”, disse Marinho em um evento sobre a ampliação da frota da Petrobras e Transpetro, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Quatro dos cinco grupos de atividades econômicas tiveram uma criação líquida de vagas em janeiro. A indústria liderou a abertura de vagas, com 70,4 mil postos, seguido por serviços, com 45,2 mil, construção (38,4 mil) e agropecuária (35,8 mil).

No primeiro mês do ano, 17 das 27 unidades da federação registraram saldo positivo. São Paulo foi o estado com o maior número de vagas criadas, com 36,1 novos postos, Rio Grande do Sul, com 26,7 mil postos, e Santa Catarina (23,1 mil).

O ano passado teve um saldo positivo de 1.693.673 postos de trabalho, resultado de 25.567.248 admissões e 23.873.575 desligamento. Foi o melhor resultado anual desde 2022, que teve abertura de 2.014.424 vagas.

