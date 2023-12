Pajero cai em rio e cinco membros de família de MT morrem afogados

Cinco pessoas da mesma família, sendo quatro adultos e uma criança, morreram neste domingo (24), após o veículo em que estavam cair no Rio Santa Cruz, zona rural da cidade de Pimenteiras do Oeste (RO). A família era de Tangará da Serra (239 km de Cuiabá), em MT.

As vítimas foram identificadas como Guilherme Valadares Guimarães dos Santos, 9 anos, Leice Cândida Oliveira dos Santos, 43 anos, Sônia Valadares dos Santos, 44 anos, seu filho, João Carlos Valadares Cidalio, 22 anos e Marcos Valadares dos Santos, 46 anos.

Segundo informações locais, a família saiu da cidade de Tangará da Serra em dois carros, para uma confraternização na área rural de Pimenteiras. No trajeto, o condutor da Pajero Sport perdeu o controle da direção e caiu no rio Santa Cruz.

Dentro do veículo havia seis pessoas, cinco morreram. Uma delas foi resgatada com vida pelo irmão, que vinha no outro carro. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal.

As causas do acidente devem ser apuradas.

Fonte: DAFFINY DELGADO / DO REPÓRTERMT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2023/14:33:20

