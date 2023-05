Palestras de conscientização para o trânsito seguro marcam ações da Aegea MT/PA

A Aegea MT.PA, que atende 12 municípios dos estados de Mato Grosso e Pará com serviços de água tratada, sendo seis destes também com esgotamento sanitário, realizou uma série de ações em alusão ao “Maio Amarelo”, com campanhas para um trânsito mais seguro. Colaboradores receberam orientações, por meio de palestras ministradas por instituições de trânsito parceiras.

De acordo com a analista administrativa, Camila dos Santos, responsável pelo setor de Frotas da Aegea MT.PA, as palestras proporcionam uma renovação dos conhecimentos e um tempo de reflexão. “O grupo Aegea como um todo prioriza a saúde e a integridade de seus colaboradores. O Maio Amarelo é um período para refletirmos sobre como podemos agir e contribuir para um trânsito mais seguro e saudável. No dia 25 de maio completamos 30 dias sem nenhum acidente de trânsito nas unidades que integram a Aegea MT.PA ”, destaca Camila.

Na Águas de Sinop (MT), a palestra ocorreu no dia 24 de maio, com o comandante da Guarda Municipal de Trânsito, Benhur Carvalho, e transmissão online para as unidades das Águas de Carlinda, Cláudia, Marcelândia, Matupá, Santa Carmem e União do Sul.

“Criar um trânsito seguro é um dever de cada cidadão, mas quando falamos em frota tudo se torna uma grande proporção. Percebemos que quanto mais informação disseminamos, mais motoristas defensivos e preventivos formamos. É preciso reconhecer fundamentos e técnicas importantes de direção, apesar de eventuais condições adversas ou ação incorreta de outros condutores ou pedestres. Ao final do dia queremos que todos retornem bem aos seus lares e com a sensação de dever cumprido”, ressaltou Benhur.

Na Águas de Sorriso a ação aconteceu no final de abril. Na Águas de Novo Progresso, no Pará, a ação foi realizada no dia 26 de maio. A última agenda da campanha para um trânsito mais seguro ocorrerá no dia 7 de junho, nas unidades de Vera e Peixoto de Azevedo.

Dados sobre acidentes de trânsito

Segundo dados do Ministério da Saúde, anualmente, ocorrem cerca de 40 mil mortes no trânsito. Além disso, há muitas lesões graves ou permanentes em acidentes, que impactam toda a sociedade. Concomitante às palestras, a Aegea MT/PA também promove diálogos de segurança de forma contínua, comunicações internas e posts nas redes sociais para disseminação dos conteúdos de conscientização.

Fonte:Aegea MT/PA – Com Fotos/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 31/05/2023/15:23:50

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...