Palmeiras anuncia contratação de zagueiro com passagem pela seleção chilena

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro chileno Benjamín Kuscevic, que estava na Universidad Católica-CHI.

O defensor, que tem 24 anos de idade e já teve passagens pelas seleções de base e principal do seu país, assinou com o Verdão por cinco temporadas.

“Para mim é um sonho de menino realizado, sempre quis jogar aqui. É um orgulho muito grande vestir camisa do Palmeiras. A estrutura do clube é incrível, uma das melhores do mundo, fico muito emocionado de estar aqui. Sou um zagueiro que tem muita raça, sou rápido e tento passar segurança aos meus companheiros e ao time. Vou dar tudo de mim pela equipe em todas as partidas e me doar ao máximo dentro de campo”, declarou o zagueiro.

Revelado pela Universidad Católica, Kuscevic fez sua estreia pela equipe profissional em 2014. Em agosto do mesmo ano, o defensor foi emprestado ao time juvenil do Real Madrid. No segundo semestre de 2015, ele retornou à equipe chilena.

Pelo clube de origem, conquistou os torneios Clausura e Apertura do Chile em 2016, a Liga Chilena de 2018 e 2019 e as Supercopas do Chile em 2016 e 2019. Após servir às seleções sub-17 e sub-18 do Chile, o zagueiro estreou pelo time principal em 2018, em um amistoso contra Honduras.

Kuscevic se junta ao zagueiro paraguaio Gustavo Gómez e ao lateral esquerdo uruguaio Matías Viña na lista de estrangeiros do elenco palmeirense.

Por:Gazeta Esportiva (foto: César Grecco)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...