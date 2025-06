Palmeiras arranca empate com time de Messi e enfrenta Botafogo nas oitavas da Copa de Clubes

(Foto:Reprodução) – O Palmeiras sofreu, mas arrancou o empate do Inter Miami, por 2 a 2, na noite desta segunda-feira, após sair perdendo por 2 a 0, e avançou como líder às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Allende e Suárez marcaram os gols do time de Miami, enquanto Paulinho e Mauricio anotaram para o Alviverde, no Hard Rock Stadium, pela terceira rodada da fase de grupos.

Este resultado mantém o time de Abel Ferreira na liderança do Grupo A, com cinco pontos. O Inter Miami vem logo em seguida, na vice-liderança, também avançando de fase.

Nas oitavas de final, o Verdão enfrenta, portanto, o Botafogo, que avançou com vice-líder do Grupo B. O duelo acontece no sábado, às 13 horas (de Brasília). Já o Inter Miami, que passou como segundo colocado, com cinco pontos, decide a outra vaga contra o Paris Saint-Germain, no domingo.

O Palmeiras começou o jogo marcando presença no campo de ataque e tentando achar brechas na defesa do Inter Miami. A equipe alviverde levou perigo aos três minuto de jog. Raphael Veiga cobreou escanteio pela esquerda, levantou a bola na área e Gustavo Gómez cabeceou com perigo e viu Ustari fazer a defesa segura. Dois minutos depois, o Miami tentou chegar com Messi, mas Estêvão cortou.

Pouco depois, Suárez lançou Allen pela esquerda, ele achou Messi na área, mas o camisa 10 foi desarmado por Evangelista. Na sequência, Flaco López puxou contra-ataque, mas deixou a bola escapar. No mesmo lance, Ustari se atrapalhou, a bola bateu em Flaco e saiu pela linha de fundo sem perigo. Aos 15 minutos, o Inter Miami aproveitou o contra-ataque, Luis Suárez ganhou de Gómez, acionou Allende, que avançou livre, viu Murilo cair com dores, sai cara a cara com Weverton e abriu placar.

Já aos 19, Fuchs, que tinha acabado de entrar na vaga de Murilo, que sentiu a coxa, cabeceou com perigo após lançamento de Veiga. Minutos depois, Ríos acionou Veiga, que tentou bater de primeira, mas a arbitragem sinalizou impedimento no lance. O Inter Miami voltou a assustar aos 27 após trabalhada de Gómez e Facundo. A bola sobrou com Suárez, que acabou acertando a marcação.

A equipe alviverde tinha dificuldades para criar e via o time de Miami administrar o jogo. Estêvão tentou em jogada individual, invadiu a área, finalizou, mas mandou por cima do gol. Na sequência, o Palmeiras quase empatou aos 31. Facundo recebeu de Richard Ríos, bateu rasteiro, raspando a trave de Ustari.

Antes do primeiro minuto do segundo tempo, Marcos Rocha lançou na área, Facundo Torres ficou com a bola, mas na hora de finalizar, acabou sendo marcado por Chelo Weigandt. Aos três, Messi finalizou com espaço da entrada da área, mas não pegou em cheio e Weverton defendeu. O Inter Miami, por pouco, não fez o segundo. Suárez tocou para Allende, que avançou pela esquerda, com espaço entre Fuchs e Piquerez. Ele bateu rasteiro, mas para fora, com perigo.

Aos 12, Messi voltou a finalizar, mas mandou por cima da meta de Weverton, que só acompanhou. O Palmeiras até pressionava o adversário, mas tinha pouca efetividade para chegar com mais perigo. Aos 16, Gómez tabelou com Estêvão, que arriscou o chute e carimbou a marcação.

Depois de uma pressão ineficiente, o Palmeiras viu o Inter Miami ampliar aos 19 minutos. Suárez recebeu de Allen, deixou a fila da marcação para trás – Evangelista e Fuchs – invadiu a área e soltou uma pancada para estufar a rede de Weverton, que não conseguiu alcançar. Aos 24, Estêvão limpou a marcação, finalizou, mas para fora. O Palmeiras insistiu e diminuiu aos 34. Allan ganhou no alto, na entrada da área, viu Paulinho invadir a área e tocou para o camisa 10, que bateu no canto de Ustari.

A partida esquentou nos minutos finais, enquanto o Verdão buscava o empate e o time de Miami tentava segurar a vitória. Aos 38, Mauricio recebeu de Paulinho e mandou forte para o gol para defesa do goleiro. O camisa 18 brilhou aos 41 e empatou para o Verdão. Paulinho levantou a bola pela esquerda, a defesa afastou mal e a bola sobrou para Mauricio, que bateu firme para igualar o placar. Nos acréscimos, Paulinho ainda obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa.

Fonte:Gazeta Esportiva /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2025/06:04:54

