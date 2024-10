Palmeiras cede empate ao Fortaleza duas vezes e seca Botafogo para manter ponta do Brasileiro

(foto: Cesar Greco/assessoria) – Na tarde deste sábado, o Palmeiras desperdiçou pontos importantes ao empatar por 2 a 2 com o Fortaleza, no Allianz Parque, em duelo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga e Estêvão, ambos de pênalti, fizeram para o Verdão, enquanto Hércules e Moisés anotaram para o Leão do Pici.

Veiga chegou ao 100° com a camisa do Verdão, enquanto Estêvão fez o seu de número 11 pelo Brasileirão e assumiu a artilharia da competição, ao lado de Pedro, do Flamengo.

Com este resultado, o time de Abel Ferreira fica, momentaneamente, na liderança, com 61 pontos, empatado com o Botafogo. O time carioca ainda entra em campo contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, e com apenas um empate, pode retomar a ponta. O Fortaleza, por sua vez, fica em terceiro, com 57 pontos.

O Palmeiras agora se prepara para o clássico contra o Corinthians, que acontece no dia 4 de novembro, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 20 horas (de Brasília), pela 32ª rodada do Brasileirão. O Fortaleza entra em campo antes para enfrentar o Juventude, no próximo sábado, dia 2, às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O Fortaleza foi dono da primeira finalização, com Lucero, que mandou pelo lado de fora do gol de Weverton, sem muito perigo. Aos sete minutos, Estêvão finalizou de fora da área e João Ricardo defendeu a batida. Pouco depois, Felipe Anderson tabelou com Caio Paulista, mandou na área, mas não encontrou ninguém do Palmeiras. Aos 16, Raphael Veiga cobrou falta, Zé Rafael ajeitou e Gustavo Gómez arriscou de bicicleta, para fora.

Com 24 minutos no relógio, Flaco López recebeu boa bola de Raphael Veiga na área, o argentino foi derrubado por Titi e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Raphael Veiga foi para a bola e converteu, fazendo seu 100° gol com a camisa do Palmeiras, ao 28. Por pouco o Verdão não ampliou aos 35. Em cobrança de falta pela direita, Veiga levantou na área e Gómez desviou de cabeça. Na sequência, Mayke perdeu a bola no campo de defesa, Lucero recebeu de frente e foi travado por Gustavo Gómez no chute. Mas, o Fortaleza empatou logo em seguida.

Após cobrança de escanteio, a defesa do Verdão não conseguiu afastar o perigo, Hércules ficou com a sobra da bola na entrada da grande área e soltou uma pancada para deixar tudo igual para o Fortaleza, aos 38. Quatro minutos depois, o Palmeiras ficou perto de fazer o segundo, Estêvão mandou na área, Flaco tentou chegar, João Ricardo se atrapalhou e a bola sobrou para Veiga, que mandou pelo lado direito da meta do Fortaleza. Nos acréscimos, Moisés assustou Weverton em um cabeceio que passou raspando no travessão.

No início do segundo tempo, o Palmeiras incomodou o Fortaleza. Primeiro, Felipe Anderson ficou com a sobra de Estêvão e foi travado no chute. Pouco depois, Flaco López recebeu bom passe de Veiga, mas não conseguiu alcançar. Aos dez minutos, o árbitro assinalou nova penalidade após a bola bater no braço de Pikachu. Estêvão foi para a cobrança e colocou o Verdão na frente, fazendo seu 11° gol no Brasileirão e tornando-se o artilheiro do torneio. A joia palmeirense teve outra chance logo depois, mas parou em João Ricardo.

O Fortaleza reagiu e empatou. Após cruzamento na área, a bola passou pro Vitor Reis, Mayke afastou mal e Moisés ficou livre para chegar batendo e estufar a rede de Weverton, aos 17 minutos. Cerca de dez minutos depois, o Palmeiras chegou no ataque, mas Giay não pegou em cheio. Pressionando o Leão do Pici, o Alviverde teve oportunidade de marcar com Mauricio, mas o meia carimbou a marcação.

A reta final do jogo seguiu brigada. Nos acréscimos, Fabinho tentou de longe e viu João Ricardo fazer a defesa. Aos 50, Brítez derrubou Gómez próximo da área. Na cobrança de falta, Estêvão mandou na barreira. Na sequência, o Fortaleza saiu em contra-ataque perigoso, mas foi bloqueado.

Fonte: Gazeta Esportiva e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2024/06:26:56

