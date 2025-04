Palmeiras derrota o Cerro Porteño e segue 100%

Richard Ríos manda torcida calar a boca após marcar gol do Palmeiras contra o Cerro Porteño • VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

O Palmeiras segue com 100% de aproveitamento na Copa Libertadores. Com a presença de Gabriel Jesus nas arquibancadas, o time de Abel Ferreira venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos.

Com o resultado, o Verdão assumiu a liderança isolada do Grupo A, com seis pontos. O Bolívar, que venceu o Sporting Cristal por 3 a 0, aparece em segundo, com três. O Cerro também soma três pontos, mas fica atrás nos critérios de desempate. Já o time peruano segue na lanterna, ainda sem pontuar na competição.

O primeiro tempo no Allianz Parque foi de muita marcação e poucas emoções, mas terminou com comemoração palmeirense. Logo nos minutos iniciais, o time alviverde sofreu um baque com a saída de Raphael Veiga, que deixou o campo com dores e precisou ser substituído, comprometendo parte da organização ofensiva da equipe.

Ainda assim, o time da casa tentou controlar a posse de bola e acelerar quando possível, mas encontrou dificuldades para furar a defesa bem montada do Cerro Porteño. A principal chance até então veio aos 23 minutos, quando Bruno Fuchs cobrou um lateral direto na área, Gustavo Gómez não alcançou, e Estêvão tentou aproveitar a sobra, mas pegou mal na bola e desperdiçou a oportunidade.

O Cerro Porteño apostava em transições rápidas e se defendia com organização. Aos 31, Emiliano — meia do Palmeiras — arriscou de fora da área em chute de primeira, mas mandou longe da meta defendida por Gatito Fernández.

Quando tudo indicava que o primeiro tempo terminaria sem gols, o Palmeiras aproveitou uma rara brecha: aos 40, Facundo Torres cruzou na segunda trave, Felipe Anderson escorou de cabeça para o meio da área, e o camisa 8 apareceu para completar para o gol, abrindo o placar.

O Palmeiras cresceu no segundo tempo, colocou a bola no chão e passou a envolver mais a defesa do Cerro Porteño. Com o apoio da torcida no Allianz Parque, o time ganhou confiança e chegou a balançar as redes com Vitor Roque, que faria seu primeiro gol com a camisa alviverde. No entanto, a comemoração durou pouco: o lance foi revisado e anulado por impedimento, frustrando o atacante e a torcida.

Poderia ter feito mais o Palmeiras nos seus contra-ataques se Flaco López tivesse feito escolhas melhores. O argentino perdeu dois gols na frente de Gatito Fernández, um após linda assistência por elevação de Estêvão. Ele até também marcou, mas de novo o árbitro anulou o lance por impedimento. O Cerro, um time bastante frágil tecnicamente, não encontrou forças para ao menos incomodar.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Bolívar na quinta-feira, às 19h, no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. No mesmo dia, às 21h30, o Cerro Porteño recebe o Sporting Cristal no La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

