Palmeiras derrota o Juventude por 3 a 0 e entra no G4 do Campeonato Brasileiro

Depois de um começo irregular, o Palmeiras entrou nos eixos no Campeonato Brasileiro e está no G4. Neste sábado, com uma atuação convincente e sem levar qualquer susto, derrotou o Juventude por 3 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela sétima rodada, e assumiu, de forma provisória, a segunda colocação na tabela de classificação, somente atrás do rival Corinthians. Os gols foram do volante Zé Rafael, do atacante Rony – esses no primeiro tempo – e do meia Gabriel Menino.

Com 12 pontos, o Palmeiras está apenas um atrás do líder, que joga neste domingo o clássico contra o São Paulo. O próprio Tricolor, em terceiro com 11, é um que pode ultrapassar o Verdão, mas a posição dentro do G4 está assegurada ao final da rodada. O Juventude, com seis, segue na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Esta é a sexta vitória seguida do Palmeiras atuando longe de sua casa. Dos últimos cinco jogos disputados fora do Allianz Parque, três foram como visitante e outros dois foram mandados na Arena Barueri, em Barueri (SP), visto que o estádio do Verdão teve uma agenda recheada de shows musicais entre o final de abril e o começo de maio.

Pela oitava rodada, no próximo final de semana, o Palmeiras terá pela frente o clássico contra o Santos, mais uma vez como visitante, na Vila Belmiro, no domingo, às 16 horas (de Brasília). Antes, nesta terça-feira, às 21h30, recebe o Deportivo Táchira, da Venezuela, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela rodada final da fase de grupos da Copa Libertadores. O Juventude, pelo Nacional, encara o Fortaleza, no sábado, às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.

