Palmeiras domina a Inter e volta a vencer no Paulistão

O Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Paulista com uma vitória dominante de 3 a 0 sobre a Internacional de Limeira, nesta quinta-feira (13), no Estádio Major Levy Sobrinho.

O triunfo após dois empates consecutivos manteve a equipe na luta por uma vaga nas quartas de final do torneio. Com 16 pontos, o Verdão ocupa a terceira posição no Grupo D, a dois pontos da vice-líder Ponte Preta e a três do líder São Bernardo.

A Internacional de Limeira, por outro lado, segue com dificuldades no Paulistão e, com apenas seis pontos, ocupa a lanterna do Grupo A, estando na zona de rebaixamento. A partida também marcou a estreia de Márcio Fernandes, ex-Paysandu, como técnico da equipe limeirense.

O Palmeiras começou com ampla posse de bola e logo quase abriu o placar aos 10 minutos com Facundo Torres. Porém, foi aos 15 minutos que Maurício, após lançamento de Gustavo Gómez, fez um gol de categoria ao encobrir o goleiro adversário. A pressão continuou e, aos 44 minutos, Flaco López ampliou de cabeça após escanteio de Raphael Veiga.

No segundo tempo, a Inter de Limeira reclamou de um possível pênalti em Rhuan, mas o árbitro seguiu com a jogada. O Palmeiras fez o terceiro gol aos 21 minutos, com Gustavo Gómez cabeceando para o gol em novo escanteio de Veiga.

A equipe alviverde diminuiu o ritmo e valorizou a posse de bola até o apito final. Estêvão, que entrou no segundo tempo, teve uma boa jogada nos acréscimos, mas a finalização foi bloqueada pela defesa. Com a vitória, o Palmeiras fica com a terceira colocação no grupo D, com 16 pontos.

