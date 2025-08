Palmeiras e Corinthians decidem hoje quem segue na Copa do Brasil

Copa do Brasil 2025: Corinthians x Palmeiras — Foto: Raphael Campos Do Prado/Mochila Press/Agência O Globo

O alviverde terá que escalar Micael na zaga, enquanto o alvinegro tem os principais jogadores à disposição para o Dérbi.

Uma semana depois do primeiro confronto da história na Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians colocarão novamente a rivalidade à prova às 21h30 de hoje.

Após o 1 a 0 corintiano na Neo Química Arena, o alviverde precisa de um triunfo por pelo menos um gol de vantagem no Allianz Parque para levar aos pênaltis a decisão da vaga às quartas de final da competição.

Tal qual era esperado, o técnico Abel Ferreira não contará com os zagueiros Murilo e Bruno Fuchs. Os dois estão voltando após lesões, mas ainda não reúnem condições de jogo.

Desta maneira, Gustavo Gómez formará a dupla de defensores com Micael, que entrou durante o primeiro Dérbi.

Além disso o comandante palmeirense terá que decidir a composição do meio de campo, onde há diversas opções de escalação. A princípio, no entanto, o setor será formado por Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício, com Sosa pela esquerda e Torres pela direita.

Do outro lado o técnico Dorival Júnior não tem dúvidas sobre a formação do time e, se nada mudar, a equipe terá os mesmos 11 que iniciaram o primeiro duelo pelas oitavas da Copa do Brasil.

Ou seja, o Corinthians provavelmente alinhará com Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Ranielle, José Martinez, Carrillo e Garro; Depay e Yuri Alberto. O alvinegro joga pelo empate para seguir adiante.

O São Paulo também joga pelo empate na busca pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Às 19h30 de hoje o tricolor encara o Athletico Paranaense em Curitiba.

A equipe do técnico Hernán Crespo deve ter uma mexida em relação ao time que bateu o Internacional no domingo: a entrada de Alan Franco na vaga do também zagueiro Sabino.

Há, no entanto, a possibilidade de outras alterações por desgaste de algumas peças, devido ao fato de o tricolor ter utilizado titulares no fim de semana.

Fora do torneio, o Santos volta a jogar no domingo contra o Cruzeiro no Mineirão. Nos bastidores o Peixe recebeu os valores que cobrava do Botafogo pelas transferências do goleiro John e do zagueiro Jair.

Fonte: CBN

