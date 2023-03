Palmeiras e Flamengo estão garantidos no novo Mundial de Clubes em 2025

Além das mudanças no formato da Copa do Mundo de 2026, a Fifa também terá novidades para o novo Mundial de Clubes, que será disputado a partir de 2025.

A entidade anunciou que os campeões continentais entre 2021 e 2024 terão vaga garantida. Desse modo, Palmeiras, vencedor em 2021, e Flamengo, que levou o caneco em 2022, estão assegurados no torneio.

Entenda o novo Mundial de Clubes, com 32 equipes e a cada quatro anos

A eles se somarão os campeões de 2023 e 2024. Os critérios de classificação para as outras duas vagas ainda não estão definidos — o mesmo vale para o caso de haver campeões repetidos. É provável que o ranking da Conmebol seja usado como critério. O mesmo deve ser seguido pelas demais confederações, que vão ainda definir seus representantes.

O ranking, neste caso de preenchimento de vagas, vai levar em consideração apenas o período entre 2021 e 2024. O desempenho histórico não contará.

No caso da Uefa, os classificados serão os quatro campeões da Champions League entre 2021 e 2025 — portanto Chelsea e Real Madrid, vencedores em 2021 e 2022, estão dentro. As outras oito vagas serão decididas por ranking continental — e não pode haver mais de dois times por país.

A exceção fica caso o mesmo país tenha campeões diferentes. Por exemplo: Manchester City conquiste a edição da Champions de 2023 e outro clube inglês (Liverpool, por exemplo) ganhe em 2024. Nesse caso, iriam três times da mesma nação (Chelsea, City e Liverpool).

O ranking continental para definir os restantes das vagas respeitará a regra dos dois países. Ou seja, caso tenhamos clubes brasileiros campeões da Libertadores em 2023 e 2024 (que não sejam Flamengo e Palmeiras, que já estão garantidos), as vagas remanescentes contemplarão os melhores clubes do ranking que não sejam do Brasil.

Em fevereiro, o Conselho técnico da Fifa aprovou por unanimidade a alocação de vagas para o novo Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho de 2025. Segundo a entidade, a decisão foi tomada com base em um conjunto de métricas e critérios objetivos. Veja a divisão:

AFC (Ásia): 4

CAF (África): 4

Concacaf (América do Norte, Central e Caribe): 4

Conmebol: 6 (América do Sul)

OFC (Oceania): 1

Uefa (Europa): 12

País-sede do torneio: 1

Esse novo formato do Mundial ainda não tem sede definida e será disputado como uma Copa do Mundo de seleções, ou seja, de quatro em quatro anos.



Mudança na edição de 2024

Em relação à próxima edição do Mundial de Clubes, que será disputado no formato atual com sete clubes (um de cada continente e mais um representante do país-sede), o conselho da Fifa nomeou por unanimidade a Arábia Saudita como anfitriã do torneio, que será realizado de 12 a 22 de dezembro de 2023.

Já a edição de 2024 terá um formato diferente, contando com os campeões das principais competições de clubes de todas as confederações e terminará com uma final a ser disputada em um local neutro, entre o vencedor da Champions League e o vencedor de play-offs intercontinentais entre as outras confederações. A ideia da entidade é ter esse torneio anualmente como forma de promover a competitividade entre as confederações. Detalhes sobre cronograma e formato serão divulgados posteriormente.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Martin Fernández — Kigali, Ruanda

em 14/03/2023/17:45:46

