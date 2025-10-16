Palmeiras e Flamengo vencem na 28ª rodada do Brasileirão

Campeonato Brasileiro 2025: Botafogo x Flamengo. — Foto: CATARINA LAGE/Agencia Enquadrar/Agencia O Globo

O alviverde derrotou o Bragantino de virada, por 5 a 1, enquanto o rubro-negro bateu o Botafogo, por 3 a 0.

A luta pelo título do Brasileirão segue acirrada entre Palmeiras e Flamengo. Na noite dessa quarta-feira (15), os dois times venceram os respectivos adversários pela 28ª rodada do campeonato. Em casa, o alviverde saiu atrás contra o Bragantino, mas conseguiu virar e golear o oponente, por 5 a 1. O rubro-negro, por sua vez, derrotou o Botafogo fora de casa, por 3 a 0. Assim, o Palmeiras segue na liderança, com três pontos de vantagem em relação ao rival.

Quem perdeu contato com os dois foi o Cruzeiro, que só empatou com o Atlético Mineiro, por 1 a 1.

Ainda nesta quarta (15), o Mirassol venceu o Internacional, por 3 a 1, Sport e Ceará empataram, por 1 a 1, o Santos ganhou do Corinthians, por 3 a 1, e o Vasco bateu o Fortaleza, por 2 a 0. Nesta quinta-feira (16), 19h, o Grêmio recebe o São Paulo, enquanto às 21h30 Fluminense e Juventude e Vitória e Bahia se enfrentam.

