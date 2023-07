Palmeiras empata com Athletico-PR, mas segue no G4 do Brasileirão

O Palmeiras empatou em 2 a 2 com o Athletico-PR neste domingo, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, chegando ao terceiro jogo consecutivo sem vitória na competição.

O Verdão foi a campo com um time composto por muitos reservas e, ainda assim, chegou a abrir 2 a 0, graças aos gols de Endrick e Gabriel Menino, mas viu os donos da casa reagirem no segundo tempo e aproveitarem a superioridade numérica após a expulsão de Garcia para balançar as redes com Vitor Bueno, de pênalti, e Vitor Roque.

A estratégia de Abel Ferreira, que não esteve na beira do campo por ter de cumprir suspensão, foi preservar seus principais atletas para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, no Morumbi.

Apesar do resultado, o Palmeiras conseguiu se manter no G4 do Campeonato Brasileiro, ficando com os mesmos 23 pontos do Red Bull Bragantino, mas tendo vantagem no saldo de gols.

Palmeiras e Athletico-PR voltam a entrar em campo na próxima quarta-feira, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Verdão visita o São Paulo, no Morumbi, às 19h30 (de Brasília). Já o Furacão encara o Flamengo, no Maracanã, às 21h30.

O primeiro tempo foi marcado pela superioridade do Palmeiras, apesar da utilização do time reserva. Logo aos três minutos de jogo os visitantes tiveram um pênalti a seu favor após Endrick ser atingido no rosto pelo cotovelo de Zé Ivaldo. Após revisão do VAR, o árbitro marcou a infração. O próprio Endrick foi para a cobrança, mas bateu fraco, facilitando a vida de Léo Linck, que fez a defesa sem dar rebote.

Apesar de ter perdido o pênalti, Endrick manteve a tranquilidade e foi o principal destaque do Palmeiras na etapa inicial. Um pouco mais tarde ele bateu falta de longa distância, soltando uma bomba, mas a bola passou rente à trave direita.

Já aos 22 minutos o Verdão foi mais feliz. Breno Lopes cruzou à meia altura para Endrick, de peixinho, cabecear no contrapé do goleiro do Athletico-PR e abrir o placar na Ligga Arena, se redimindo do pênalti desperdiçado logo no início do confronto.

Depois disso o Athletico-PR acordou e teve uma ótima oportunidade para empatar a partida. Erick recebeu de Vitor Roque, chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro para Christian, que completou de carrinho no segundo pau, mas mandou par afora.

Antes do apito final Endrick ainda teve mais uma oportunidade de ir às redes e ampliar o placar para o Palmeiras. Luís Guilherme ajeitou para o camisa 9, que bateu de primeira, sem deixar a bola cair no chão, carimbando a trave.

O Palmeiras voltou para o segundo tempo com Gabriel Menino na vaga de Richard Ríos. Em vantagem, o Verdão adotou uma postura mais cautelosa, porém, ainda assim, continuou agredindo o rival com naturalidade. Logo aos três minutos, por exemplo, Breno Lopes recebeu de Jhon Jhon na entrada da área, dominou e bateu no cantinho, exigindo boa defesa de Léo Linck.

Mais tarde, porém, o Verdão foi mais feliz e ampliou o placar. Gabriel Menino recuperou a bola já no campo de ataque, tabelou com Breno Lopes, invadiu a área e bateu buscando o canto, contando ainda com o desvio de Thiago Heleno antes de estufar as redes e deixar seu time ainda mais confortável na partida.

Precisando reagir, o Athletico-PR conseguiu descontar graças a um pênalti marcado após a bola bater no braço de Garcia dentro da área. O lateral do Palmeiras já tinha cartão amarelo, recebeu outro e acabou sendo expulso. Na cobrança, Vitor Bueno bateu no cantinho, sem chances para Weverton, botando fogo no jogo.

Em superioridade numérica, o Furacão foi com tudo para cima do Palmeiras na reta final da partida e não demorou muito para conseguir o empate. Vitor Bueno deu lindo lançamento para Madson, que ajeitou de cabeça para Vitor Roque completar dentro da pequena área, deixando tudo igual na Ligga Arena.

Depois disso o Palmeiras concentrou seus esforços em se defender muito bem, mesmo com um jogador a menos em campo, para ao menos garantir um ponto e continuar no G4 do Campeonato Brasileiro. O Athletico-PR tentou de todas as formar durar o bloqueio alviverde, mas não teve jeito. Tudo igual na Ligga Arena.

Fonte Gazeta Esportiva (foto: Cesar Greco/assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2023/08:29:53

