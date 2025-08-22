Palmeiras empata com o Universitario e avança na Libertadores

Copa Libertadores 2025: Oalmeiras x Universitario. — Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Nas quartas de final, o alviverde enfrentará o River Plate, que derrotou o Libertad nos pênaltis, também nesta quinta.

Apesar de ter vencido o primeiro jogo, por 4 a 0, o Palmeiras decidiu utilizar uma equipe muito próxima da ideal para o duelo contra o Universitario do Peru no Allianz Parque pela Libertadores.

Mesmo assim, os visitantes criaram boas chances na etapa inicial, enquanto o alviverde mandou uma bola no travessão.

No segundo tempo o alviverde seguiu jogando pouco e os peruanos foram os únicos a criar perigo. A bola, porém, não entrou e o 0 a 0 permaneceu até o apito final.

O Palmeiras está classificado às quartas de final e vai enfrentar o River Plate, que ganhou do Libertad. Para o técnico Abel Ferreira os atletas não conseguiram esquecer da vantagem obtida na ida

“Apesar de ter sido um ponto a favor ter vencido lá, por 4 a 0, os nossos jogadores pensaram que com 4 a 0 iriam controlar o jogo.

No primeiro tempo foram só passes para trás e para o lado e passes errados. Então estou perfeitamente de acordo com o que você disse: a vantagem de 4 a 0, inconscientemente, fez com que a equipe relaxasse um pouquinho e não pode ser assim”

O São Paulo descobriu ontem à noite que vai enfrentar a LDU do Equador nas quartas de final da Libertadores.

O primeiro jogo será em Quito e o segundo no MorumBis. No domingo o tricolor joga contra o Atlético Mineiro, também em casa, pelo Brasileirão.

O Santos já tem acerto com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, mas ainda será dirigido no domingo contra o Bahia pelo auxiliar Matheus Bachi, que ficou no clube mesmo após a demissão de Cléber Xavier. O atacante Neymar, suspenso, será desfalque.

Já o Corinthians enfrentará o Vasco em São Januário, também no domingo. O técnico Dorival Júnior ainda terá que lidar com as ausências de Yuri Alberto, Depay, Carillo e Hugo, mas contará com os retornos de Romero, Cacá e Angileri.

