Palmeiras enfrenta o River Plate pelas quartas de final da Libertadores

Copa Libertadores 2025: Universitário x Palmeiras.

O Palmeiras faz, nesta quarta-feira (17), às 21h30, o primeiro jogo das quartas de final da Conmebol Libertadores. O confronto será contra o River Plate, no Estádio Monumental de Núñez, na Argentina. Abel Ferreira deve ter todo o elenco à disposição, com exceção de Paulinho.

Uma provável escalação do Verdão deve ter: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque. O jogo da volta está marcado para a próxima quarta (24), no Allianz Parque.

Já o São Paulo entra em campo também pela Libertadores, na quinta-feira (18). Às 19h enfrenta a LDU, em Quito, no Equador. Hernán Crespo poderá contar com Wendell, Enzo Díaz e Ferreirinha, que não tiveram lesões constatadas e estão com a delegação. O jogo da volta está marcado para a próxima quinta, dia 25, no Estádio do Morumbis.

A boa notícia é que o volante Luiz Gustavo está liberado para treinar com o restante do grupo desde segunda-feira, após se recuperar de um tromboembolismo pulmonar. O último jogo do atleta, de 38 anos, foi no dia 2 de abril.

Corinthians e Santos só voltam a jogar no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Timão terá pela frente o Sport, no domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro. Garro e Memphis, machucados, e Gui Negão, suspenso, desfalcam o clube do Parque São Jorge.

Já o Peixe tem pela frente o clássico contra o São Paulo. O jogo será no domingo, às 20h30, na Vila Belmiro. Expulso no último jogo, o zagueiro Zé Ivaldo é desfalque. Já o goleiro Gabriel Brazão é dúvida, pois terá de cumprir o protocolo de concussão cerebral após choque no duelo contra o Atlético-MG. Até sexta-feira ele precisa ficar afastado dos treinamentos. O zagueiro paraguaio Alexis Duarte, apresentado nesta terça-feira, já se colocou à disposição para atuar.

