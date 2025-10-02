Palmeiras faz 3 a 0 no Vasco e volta a encostar no Flamengo

Jogo Palmeiras x Vasco — Foto: Divulgação/Palmeiras

Também nesta quarta, o Corinthians empatou com o Inter e o Santos igualou com o Grêmio.

Precisando vencer para retomar contato com o líder Flamengo, o Palmeiras recebeu o Vasco no Allianz Parque e não desperdiçou tempo e nem oportunidades. Aos 24 minutos o alviverde já vencia por 3 a 0 com dois gols de Flaco López e um de Vitor Roque. O Vasco até melhorou nos lances seguintes e na segunda etapa, mas não foi o suficiente para descontar diante de um Palmeiras que seguiu ligado e criando chances. Foi mais um triunfo com a marca da dupla Flaco e Roque, que já anotou 34 gols na temporada e que falou novamente ao grupo Globo sobre a parceria

“Isso é trabalho, é fruto do nosso trabalho e, se Deus quiser, vai haver muito mais”.

Com a vitória, o alviverde reduziu a desvantagem para o Flamengo para dois pontos novamente.

O Corinthians também jogou. Diante do Inter, em Porto Alegre, o alvinegro saiu na frente com Gui Negão aos 9 minutos, na primeira chance que teve. O Colorado buscou a reação, mas teve dificuldades para pressionar o alvinegro, que com um misto de bons comportamentos defensivos e controle, ia segurando o rival. Aos 54 do segundo tempo, no entanto, a arbitragem assinalou pênalti para o Inter, que empatou o jogo em 1 a 1.

Já o Santos começou bem o jogo contra o Grêmio, mas foi punido em um contragolpe no início da etapa complementar e saiu atrás no marcador. Com muita gente do meio para frente, o Peixe foi tentando encontrar espaços na defesa gaúcha, mas só achou o gol na reta final do jogo, com Lautaro Díaz após bola na trave de Zé Rafael: 1 a 1 também. Segundo o técnico Juan Pablo Vojvoda, a falta de efetividade foi um problema e o sabor do empate é amargo

“Temos que corrigir, mas o adversário também joga. Nessa partida fico com um sabor amargo, porque, afinal, estávamos jogando em casa e não conseguimos vencer”.

Hoje o São Paulo enfrenta o Fortaleza fora de casa às 19h30. O meia Oscar e o volante Marcos Antônio são novidades entre os relacionados. Na zaga, no entanto, o tricolor não terá Arboleda, Ferraresi, Alan Franco e Tolói.

