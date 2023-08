Palmeiras ganha do Vasco com golaço de Veiga e impede Botafogo de aumentar vantagem

O Palmeiras não teve vida fácil, mas celebrou o seu aniversário de 109 anos com uma vitória. Atuando no Allianz Parque, o clube paulista superou o Vasco por 1 a 0, neste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga antou um golaço de falta para decidir o embate.

Com o resultado, o Verdão segue na perseguição ao Botafogo. O time está na vice-liderança, com 40 pontos, 11 a menos que o Fogão, que venceu o Bahia nesta tarde. Já o Cruzmaltino está em 18º, com 16. A primeira equipe fora da zona do rebaixamento é o Bahia, com 21.

O jogo desta noite, aliás, marcou a estreia do novo terceiro uniforme do Alviverde. A camisa, em cor verde-limão, faz homenagem a Terceira Academia, formada pelo elenco do técnico Abel Ferreira.

O Palmeiras volta as suas atenções agora para a Libertadores. O clube recebe o Deportivo Pereira, da Colômbia, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final. Na ida, os paulistas venceram por 4 a 0.

Já o próximo desafio pelo Brasileirão será no domingo, contra o Corinthians, às 16 horas, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada. No mesmo dia, mas às 18h30, o Vasco visita o Bahia.

Empurrado pela sua torcida, o Palmeiras começou o primeiro tempo em cima. Com apenas três minutos, Rony dominou na meia-lua, cortou a marcação e bateu com categoria para a difícil defesa de Léo Jardim. Nos minutos seguintes, os mandantes seguiram rondando a área adversária, mas encontraram dificuldades para achar espaços e levar perigo.

Com isso, o Vasco aproveitou para entrar no jogo e tentou se lançar ao campo ofensivo também. Aos 15, os visitantes até abriram o placar, porém o gol foi anulado pelo VAR, que flagrou impedimento de Vegetti. Em posição irregular, o atacante recebeu cruzamento na área e tentou de cabeça, por cima de Weverton. A zaga afastou e, no rebote, Paulinho estufou as redes.

O lance assustou o Verdão, que perdeu um pouco do seu ímpeto e só voltou ao ataque 10 minutos depois. Veiga disparou pela esquerda e cruzou para Artur, que fintou a marcação e deixou para Richard Rios. O volante chegou batendo de primeira e obrigou Léo Jardim a fazer bela intervenção.

A partir de então, o jogo ficou bem morno no Allianz Parque. A melhor chance saiu aos 47, quando Richard Rios aproveitou cobrança de escanteio de Veiga e cabeceou para fora.

Na volta do intervalo, o Palmeiras tentou retomar a sua pressão. Com apenas um minuto, Raphael Veiga dominou na intermediária e chutou firme para a defesa de Léo Jardim. Na sequência, Artur deu grande cruzamento para Rony, que apareceu sozinho na área, mas cabeceou fraco e facilitou a vida do goleiro.

Já aos 19 minutos, nada impediu o gol do Alviverde. Breno Lopes arrancou pela esquerda e foi derrubado no bico da grande área. Raphael Veiga foi para a cobrança da falta e marcou um golaço para abrir o placar. Na sequência, Breno Lopes teve uma boa chance de ampliar, mas pegou muito embaixo da bola e isolou.

A partir de então, o jogo ficou mais aberto. O Vasco tentou se lançar ao ataque. O time, porém, teve dificuldades para achar espaços na marcação palestrina. Os mandantes, por sua vez, buscavam explorar os contra-ataques. A equipe até teve ótimas chances, porém pecou nos passes.

Nos minutos finais, os cariocas até tentaram esboçar uma pressão. Contudo, nada foi suficiente para alterar o placar e impedir a vitória do Palmeiras no Allianz Parque.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Cesar Greco/assessoria)/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2023/10:21:14

