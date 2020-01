Palmeiras goleia e São Paulo ganha de virada no Paulista

(Foto| Reprodução/Instagram) – Palmeiras e São Paulo venceram na abertura da terceira rodada do Campeonato Paulista, na noite de quarta-feira (29).

Foi bem maior a facilidade da equipe alviverde, que recebeu o Oeste no Pacaembu. Gustavo Scarpa, em cobrança de pênalti no primeiro tempo, e Willian, com três gols no segundo, definiram o triunfo por 4 a 0.

O Palmeiras chegou aos sete pontos e ocupa provisoriamente a segunda colocação do grupo B. Também com sete pontos, o São Paulo lidera o grupo C.

No mesmo dia, o time tricolor visitou a Ferroviária na Fonte Luminosa, em Araraquara, e saiu atrás. No entanto, Hernanes empatou ainda na etapa inicial e Arboleda anotou o gol da virada após o intervalo.

Nesta quinta (30), o Santos enfrentará a Inter de Limeira, às 19h15, e o Corinthians fechará a rodada diante da Ponte Preta, em duelo a partir das 21h30.

Autor: FOLHAPRESS;quarta-feira, 29/01/2020, 23:55

