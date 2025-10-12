Palmeiras goleia Juventude e abre três pontos de vantagem na liderança do Brasileirão

(Foto>Reprodução) – Confronto direto entre os líderes acontecerá na 29ª rodada, daqui a uma semana; com a vitória, o time paulista chega a 58 pontos

Bruno Rodrigues jogador do Palmeiras comemora seu gol durante partida contra o Juventude no estádio Arena Allianz Parque pelo campeonato Brasileiro A

O Palmeiras demonstrou sua força e atropelou o Juventude por 4 a 1 em um jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado neste sábado. Com a vitória, o time paulista abre três pontos de vantagem na liderança sobre o Flamengo (58 contra 55), ambos com 26 jogos disputados. O confronto direto entre os líderes acontecerá na 29ª rodada, daqui a uma semana.

Mesmo com dez desfalques, o Palmeiras não deu sinais de fraqueza. Abel Ferreira surpreendeu ao escalar Bruno Fuchs em uma função híbrida de zagueiro e volante, e montou um meio-campo talentoso com Andreas Pereira, Felipe Anderson, Raphael Veiga e Maurício. O brilho de Bruno Rodrigues, que reencontrou o gol após dois anos marcados por lesões, também foi um dos destaques. O Palmeiras, mesmo “faltando” jogadores, sobrou em campo.

O time volta a campo na próxima quarta-feira, pós-Data Fifa, para enfrentar o Red Bull Bragantino novamente no Allianz Parque, pela 28ª rodada. O Juventude, por sua vez, visita o Fluminense no Maracanã, no Rio. Desde o início, o Palmeiras impôs uma intensidade ofensiva, mesmo com a formação de três zagueiros, o que garantiu tranquilidade defensiva e permitiu que o talentoso meio-campo pressionasse o adversário. A pressão palmeirense quase resultou em um pênalti aos 12 minutos, quando Felipe Anderson caiu na área, mas a marcação foi anulada após revisão do VAR.

Isso não abalou o time alviverde, que manteve o ritmo. O Juventude tentou algumas investidas, mas sem criar perigo real. A insistência do Palmeiras foi recompensada quando Felipe Anderson chutou, a bola desviou e Raphael Veiga dominou para abrir o placar. No final do primeiro tempo, Felipe Anderson inverteu a jogada para Murilo, que escorou. Bruno Rodrigues cabeceou, e mesmo com a tentativa de defesa de Jandrei, o goleiro espalmou para dentro do próprio gol, ampliando a vantagem.

O ritmo ofensivo se manteve no segundo tempo. O Palmeiras roubou a bola na intermediária e armou um contra-ataque fulminante. Raphael Veiga tabelou com Bruno Rodrigues e cruzou para Bruno Fuchs cabecear, marcando seu primeiro gol com a camisa alviverde e fazendo o terceiro do Palmeiras. A presença do zagueiro na área ilustra a vocação ofensiva da equipe na partida. Em mais um contra-ataque, Maurício cruzou rasteiro para Felipe Anderson, que anotou o quarto gol.

Com apenas 23 pontos e na vice-lanterna, o Juventude parecia sem chances, mas demonstrou garra. Em cobrança de falta de Nenê, Rodrigo Sam descontou de cabeça. No lance, Weverton saiu mal e acertou um soco em Sam, que, apesar de cair, permaneceu em campo. Com o placar tranquilo, o Palmeiras ainda pôde proporcionar a estreia de jovens talentos, que preenchiam o banco devido aos desfalques. Erick Belé (18 anos) e Luis Pacheco (17) fizeram suas primeiras partidas pelo profissional.

Fonte:*Com informações do Estadão Conteúdo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/10/2025/09:26:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...