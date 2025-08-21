Palmeiras joga para confirmar classificação às quartas da Libertadores

Copa Libertadores 2025: Universitário x Palmeiras. — Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP

Alviverde enfrentará o Universitario do Peru às 21h30 no Allianz Parque, podendo perder por até três gols de diferença que ainda assim avança.

O Palmeiras entra em campo na noite de hoje para confirmar a classificação às quartas de final da Copa Libertadores. Às 21h30, o alviverde recebe o Universitario do Peru, no Allianz Parque, podendo perder por até três gols de diferença que ainda assim avança de fase.

Por isso, o técnico Abel Ferreira deverá colocar em campo um time bastante mexido, provavelmente misturando titulares e reservas para quem sabe em um segundo momento dar minutos de jogo aos atletas que menos têm atuado.

Nas quartas de final, o alviverde vai encarar o vencedor de River Plate e Libertad, que se enfrentam hoje também. Na ida os dois times igualaram sem gols.

Ainda nessa quarta-feira (20), o Palmeiras anunciou a contratação do lateral-esquerdo Jefté. O atleta, de 21 anos, foi revelado pelo Fluminense e estava no Rangers, da Escócia. Por ele, o clube deve desembolsar cerca de R$ 38 milhões

O São Paulo também aguarda pelo adversário nas quartas de final da Libertadores, que sairá do confronto entre Botafogo e LDU do Equador, na noite desta quinta-feira (21), em Quito. No primeiro duelo, os cariocas venceram, por 1 a 0. Independentemente contra quem seja, o tricolor jogará a segunda e decisiva partida das quartas de final em casa.

O Santos busca um novo treinador para a sequência da temporada e tem um acerto com o argentino Juan Pablo Vojvoda. O profissional, que foi demitido pelo Fortaleza há um mês, teve uma reunião virtual com dirigentes do Peixe, nessa quarta-feira (20), e a expectativa é de que a negociação seja concluída hoje. O também argentino Jorge Sampaoli foi descartado.

No Corinthians, a volta aos gramados apenas, no próximo domingo (24), contra o Vasco permite à comissão técnica trabalhar também a parte física dos jogadores.

O enfoque na recuperação dos atletas se torna ainda mais importante em um momento no qual a equipe não conta com os titulares Yuri Alberto, Depay, Carrillo, Hugo e José Martínez. Todos estão lesionados.

Fonte: CBN/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2025/07:00:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...