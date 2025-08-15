Palmeiras massacra Universitario no Peru com protagonismo de Vitor Roque e Flaco López

Protagonistas em Lima, Vitor Roque e Flaco López comemoram um de seus gols Foto: Ernesto Benavides/AFP

Goleada por 4 a 0 em Lima deixa o time alviverde muito perto das quartas da Libertadores

O Palmeiras deu mais provas de que se transforma na Libertadores e de que tem peso significativo sua tradição no continente. No Peru, o time paulista confirmou seu favoritismo e arrasou o Universitario ao golear o rival por 4 a 0 com atuação irrepreensível no Monumental de Lima, em duelo de ida das oitavas de final.

Vitor Roque e Flaco López, escalados juntos pela primeira vez desde o início, comandaram o massacre palmeirense na capital peruana. Cada um participou de três dos quatro gols. Roque sofreu o pênalti que o capitão Gustavo Gómez converteu, deu a assistência para Flaco marcar o segundo e fez o terceiro. O argentino reapareceu no segundo tempo para fazer mais um e definir a larga vitória no Peru.

O Palmeiras joga como poucos a Libertadores, tanto que nenhum clube brasileiro ostenta os seus recordes. Nesta edição, fez a melhor campanha da primeira fase e ganhou todos os sete jogos na competição em que o tetracampeonato.

O Palmeiras volta a São Paulo com a vaga praticamente garantida. O atropelo em Lima torna facílima a missão no duelo de volta das oitavas de final, marcado para a próxima quinta-feira, dia 21, no Allianz Parque. O tricampeão continental se classifica às quartas até se perder por três gols de margem. Confirmando sua vaga, a equipe de Abel Ferreira terá Libertad ou River Plate pelo caminho.

Foi uma noite para o palmeirense aliviar a tensão e renovar as esperanças em uma temporada de críticas e pressão, com doloridas derrotas para o Corinthians que impediram o título do Paulistão e tiraram a equipe precocemente da Copa do Brasil.

O domínio palmeirense foi resultado de inteligência e competência dos paulistas e da fragilidade defensiva do Universitario, que cometeu erros primários na defesa. Os três zagueiros foram protagonistas de uma noite infeliz no Monumental.

Di Benedetto agarrou Vitor Roque na área e gerou o pênalti que Gómez converteu. O trio assistiu a “Tigrinho’ e López tabelarem até o argentino marcar. E Riveros, o pior em campo, não conseguiu parar o camisa 9, que, lançado em profundidade por Piquerez, invadiu a área e chutou com violência para ampliar.

No segundo tempo, Riveros foi expulso ao acertar carrinho violento em Flaco e facilitou ainda mais a vida do Palmeiras. Foi natural para o time alviverde transformar o placar em goleada.

Foram várias chances até o iluminado argentino surgir para anotar o quarto gol, desta vez de cabeça, e virar o artilheiro do time na Libertadores – é também o maior goleador da equipe no ano. São cinco gols no torneio e 15 na temporada.

No domingo, o Palmeiras direciona seu foco para o Brasileirão. O adversário é o Botafogo, às 20h30, no Engenhão, pela 20ª rodada.

UNIVERSITARIO 0 X 4 PALMEIRAS

UNIVERSITARIO: Britos; Polo, Corzo, Riveros, Di Benedetto e Inga; Pérez Guedes (Carabalí), Ureña (Murrugarra) e Concha; Flores (Vélez) e Valera (Churín). Técnico: Jorge Fossati.

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno), Maurício (Facundo Torres) e Sosa (Sosa); Vitor Roque (Luighi) e Flaco López (Allan). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS: Gustavo Gómez, aos 6, Flaco López, aos 11, e Vitor Roque, aos 29 minutos do primeiro tempo. Flaco López, aos 29 do segundo tempo.

ÁRBITRO: Facundo Tello (Argentina).

CARTÕES AMARELOS: Polo, Di Benedetto, Maurício.

CARTÃO VERMELHO: Riveros.

PÚBLICO E RENDA: Não disponíveis.

LOCAL: Monumental de Lima, no Peru.

Fonte: Estadão Conteúdo/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2025/05:47:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...