Palmeiras perde invencibilidade contra o Fortaleza, mas avança na Copa do Brasil

Donos da casa aplicaram 1 a 0, mas não conseguiram reverter goleada no jogo de ida

Verdão usou titulares, mas não conseguiu impor ritmo

O Palmeiras está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, mas viu a invencibilidade de 15 jogos cair diante do Fortaleza, na Arena Castelão, após perder por 1 a 0. Mesmo com força máxima, o time alviverde não manteve a intensidade comum, mas a vantagem pelos 3 a 0 no jogo de ida permitiu que a equipe optasse por um estilo mais conservador.

Com a boa vantagem construída no jogo de ida, o Palmeiras pôde se manter tranquilo para controlar o ritmo do jogo e impedir que o Fortaleza ameaçasse a meta de Weverton nos primeiros minutos de partida. O duelo ficou preso às intermediárias e foram raras as alternativas criadas diante do bloqueio defensivo bem executado pelos dois lados.

O Palmeiras, como é de seu perfil sob o comando de Abel Ferreira, tentou construir alguns contragolpes e jogadas de velocidade, mas quando não via opções de passe, recuava a construção dos lances para a linha de defesa, com Luan, Gómez e Mayke. A primeira boa chance do Fortaleza só foi aparecer aos 32 minutos e, mesmo assim, só levou o goleiro palmeirense a bronquear os zagueiros, sem que precisasse tocar na bola.

Os momentos de tensão no primeiro tempo ficaram restritos a decisões da arbitragem, que distribuiu cartões controversos em determinados lances e provocou reclamações de parte a parte. A partida continuou morna, afeita aos interesses do Palmeiras.

No retorno do intervalo, o panorama não se alterou. Abel deu oportunidades para alguns suplentes para refrescar a equipe em campo. Após um gol do Palmeiras anulado por impedimento, o Fortaleza ganhou ânimo para a reação. Lucero, aos 27, abriu o marcador, pegando rebote após chute de Pochettino bater na trave.

O gol do Fortaleza animou a torcida e deu novo volume para o jogo no Castelão. Os ânimos também afloraram no banco de reservas do Palmeiras, Abel não conteve reclamações contra a arbitragem e foi expulso. Os auxiliares pediram, a partir de então, para o time se proteger com mais intensidade e colocaram mais um zagueiro em campo, Naves, no lugar do armador Veiga. O Fortaleza ainda tentou buscar o resultado, mas não conseguiu e se despede da competição.

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil serão definidos em sorteio, ainda sem data definida. Os jogos de ida da próxima fase estão agendados para a semana do dia 5 de julho. As partidas de volta acontecem uma semana depois.

O Palmeiras volta a atuar no próximo domingo, às 18h30, diante do Coritiba, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, por sua vez, recebe o Bahia, no sábado, às 16h, na Arena Castelão.

