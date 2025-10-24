Palmeiras sofre na altitude, perde para a LDU e se complica na Libertadores

LDU comemora gol sobre o Palmeiras na Libertadores • Franklin Jacome/Getty Images

Alviverde leva desvantagem de três gols para tentar reverter no Allianz Parque.

Com um primeiro tempo digno de pesadelo para o torcedor, o Palmeiras perdeu por 3 a 0 para a LDU, nesta quinta-feira (23), pela ida da semifinal da Libertadores, e se complicou no torneio.

Os gols no Casa Blanca, em Quito, foram marcados por Villamíl (duas vezes) e Alzugaray (de pênalti), todos na primeira etapa. Foi a primeira vez em 25 anos que o time paulista se viu perdendo por 3 a 0 numa partida de Libertadores.

Para chegar à final do torneio, o Palmeiras agora terá que vencer os equatorianos por quatro ou mais gols de diferença — ou três, o que levaria a semifinal para a disputa de pênaltis.

A partida de volta será na próxima quinta-feira (30), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).

LDU volta a aproveitar a altitude contra um brasileiro

Assim como já havia feito contra Botafogo e São Paulo nas oitavas e quartas de final, respectivamente, a LDU comandada pelo brasileiro Tiago Nunes soube aproveitar o fator casa — e a altitude — logo nos minutos iniciais.

Antes mesmo de abrir o placar, aos 17′, o time equatoriano já tinha feito o goleiro Carlos Miguel trabalhar três vezes.

O primeiro gol de Villamíl saiu após bobeada de Khellven pela direita. O lateral cortou mal e a bola ficou com Quiñonez, que tocou para trás. O boliviano dominou dentro da área e fuzilou, sem chances para o goleiro.

Andreas Pereira comete pênalti

A LDU não se deu por satisfeita. Após jogada ensaiada em escanteio, Quiñonez acertou um forte chute de primeira e Andreas Pereira acabou bloqueando com a mão esquerda. O árbitro Facundo Tello assinalou o pênalti na hora.

Aos 27 minutos, o atacante Alzugaray bateu forte e Carlos Miguel não alcançou, assim como não faria em novo chute de Villamíl, nos acréscimos da primeira etapa.

Ramirez entortou Murilo em belíssima jogada individual pela direita e rolou para trás. O chute do boliviano ainda desviou em Khellven antes de entrar. Foi o sexto gol sofrido por Carlos Miguel em dois jogos.

Goleiro da LDU faz milagre na etapa final

Com a boa vantagem construída, a LDU voltou para a segunda etapa imbuída pelo objetivo de não sofrer gol do Palmeiras. E o time de Tiago Nunes cozinhou muito bem o jogo.

Abel Ferreira sacou Khellven e Raphael Veiga, que fizeram atuações ruins, logo no intervalo, e voltou com Giay e Sosa para tentar reforçar o lado direito do time.

Mas foi o paraguaio quem acabou desperdiçando a melhor chance palmeirense na partida. Aos 38 minutos, Sosa entrou sozinho pela ponta direita da área e chutou forte, mas o goleiro Dominguez fez um milagre e evitou o gol.

Campeã da Libertadores em 2008, a LDU viaja a São Paulo na semana que vem com uma vantagem dificílima de ser revertida. Caso avance, encara o vencedor do confronto entre Racing e Flamengo na final em Lima, no Peru.

Os equatorianos, porém, terão uma baixa importante: Bryan Ramírez, um dos destaques na vitória em Quito, foi expulso já nos acréscimos, após entrada dura em Giay, e terá que cumprir suspensão.

Fonte: CNN Brasil

