Palmeiras tem pelo menos sete desfalques para duelo contra o Juventude

Campeonato Brasileiro 2025: São Paulo x Palmeiras. — Foto: Roberto Casimiro/Sports Press Photo/Sports Press Photo/Fotoarena/Agência O Globo

Jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão será realizado no Allianz Parque, no próximo sábado (11).

Após a incrível virada para cima do São Paulo, no domingo (5), o Palmeiras já começou a trabalhar mirando o próximo duelo pelo Brasileirão.

No sábado o alviverde enfrentará o Juventude, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão e que não disputado na data original devido à participação dos paulistas na Copa do Mundo de Clubes. O principal enfoque da comissão técnica é lidar com os vários desfalques que a equipe terá para esse duelo.

Nessa segunda-feira (6), a seleção uruguaia de futebol convocou o volante Emiliano Martínez e o atacante Facundo Torres, embora tenha deixado Piquerez de fora da relação.

Além dos dois, o Palmeiras também não poderá contar com Gómez, chamado para a seleção do Paraguai, Flaco López e Aníbal Moreno, convocados pela Argentina, e Vitor Roque, suspenso pelo terceiro amarelo. Já o também atacante Ramón Sosa foi cortado da seleção paraguaia por causa de um edema na coxa esquerda e não deve ter condições de jogo também.

Os demais grandes só voltam a campo na quarta-feira da semana que vem, quando será realizada a 28ª rodada do Brasileirão.

Enquanto o duelo contra o Corinthians não chega, o Santos vai torcer para que o Atlético Mineiro, que está logo à frente na tabela, não ganhe os três pontos contra o Sport na quarta, e para que o Juventude não vença o Palmeiras no sábado. Isso porque o Peixe está em 16º, uma posição e três pontos acima da zona de rebaixamento.

Já os corintianos foram a 33 pontos após o triunfo contra o Mirassol no sábado e agora se encontram a oito pontos do Z-4 e a dez do G-6 do campeonato.

O alvinegro, porém, é um dos times que já fez 27 jogos, enquanto Ceará, Internacional, Atlético Mineiro, Mirassol, Fluminense e Bahia tem duelos atrasados a fazer.

Por fim, o São Paulo se prepara para o confronto contra o Grêmio na quinta-feira da semana que vem às 19h. Até lá o tricolor espera recondicionar totalmente o meia Oscar e o atacante Lucas, que seguem atuando com limitações após se recuperarem de graves lesões.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/07:00:00

