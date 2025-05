Palmeiras vence e garante melhor campanha da Libertadores

Palmeiras vence o Bolívar e garante melhor campanha da Libertadores 2025 • Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Equipe de Abel Ferreira chegou a 15 pontos em 5 jogos.

Nesta quinta-feira (15), o Palmeiras venceu o Bolívar por 2 a 0, no Allianz Parque, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2025. Com o resultado, o verdão garantiu a melhor campanha do torneio, o que dará o poder do clube decidir as partidas de mata-mata em casa.

A equipe boliviana está eliminada da Libertadores e ainda luta pela terceira colocação do grupo G para conseguir ir aos playoffs da Sul-Americana.

Murilo e Facundo Torres, ainda no primeiro tempo, garantiram os três pontos para o Palmeiras.

O jogo

Logo os 6 minutos, Piquerez botou a bola na cabeça do zagueiro Murilo para abrir o placar. Seis minutos depois, num rápido contra-ataque, Mauricio deu passe pra Facundo Torres fazer o 2 a 0.

Com o placar controlado, o verdão sofreu pouquíssimo perigo.

Palmeiras vence o Bolívar pela Libertadores • Cesar Greco/Palmeiras/by CanonNo segundo tempo, Torres balançou as redes novamente. Mas o VAR anulou. Aos 30 da segunda etapa, os visitantes até chegaram a marcar, mas o VAR também anulou o gol.

Melhor campanha

Com o resultado, o Palmeiras chegou a 15 pontos em 5 jogos, com 100 de aproveitamento. O Cerro Porteño é o 2º, com 7. Na sequência vêm Sporting Cristal, com 4 e na lanter o Bolívar, com 3.

O Verdão recebe o Sporting Cristal na última rodada, 28 de maio, no Allianz Parque.

