Palmeiras vence o Botafogo-SP de virada e se mantém vivo por classificação no Paulista

Foto: Reprodução | O Palmeiras segue vivo por uma vaga no mata-mata do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, o time comandado por Abel Ferreira venceu o Botafogo-SP, por 3 a 1, de virada, no Allianz Parque e somou os três pontos necessários para seguir brigando pela classificação. Os gols do Verdão foram marcados por Estêvão, Facundo Torres e Luighi. Alexandre Jesus fez para o time de Ribeirão Preto.

Com o resultado, o Verdão segue na terceira posição do Grupo D, com 20 pontos, diminuindo a vantagem para São Bernardo e Ponte Preta, que estão em primeiro e segundo lugar, respectivamente. O time do ABC paulista, porém, tem um jogo a menos e entra

A 12ª e última rodada da fase de grupos que definirá o futuro do Verdão acontece no próximo domingo. O Palmeiras duela com o Mirassol, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Enquanto o Botafogo-SP enfrenta o Novorizontino, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto. Ambos os jogos acontecem às 18h30 (de Brasília).

O jogo

O Palmeiras entrou em campo precisando buscar a vitória a todo custo. A primeira chance veio com um minuto em um cabeceio de Benedetti, sem muito perigo, defendido pelo goleiro João Carlos. Na sequência, o Botafogo-SP puxou um contra-ataque, Gabriel Bispo arriscou de fora da área e Weverton defendeu. Antes dos dez minutos, Rcihard Ríos arriscou duas vezes, ambas de fora da área. Na primeira, teve o chute defendido e na outra mandou para fora, próximo da trave.

Aos 12 minutos, depois de cobrança de escanteio, Murilo cabeceou na segunda trave, com perigo, e quase abriu o placar. O Palmeiras chegou a balançar a rede aos 20. Após reposição de João Carlos, Marcos Rocha ficou com a bola perto da entrada da área após embate com Sabit mandou por cobertura. Contudo, após revisão do VAR, o árbitro assinalou falta do lateral e anulou o gol.

Na sequência, o Botafogo-SP fez boa jogada pela direita e abriu o placar. Jonathan Cafu cruzou na área para Alexandre Jesus, que bateu de primeira e estufou a rede de Weverton. A resposta palmeirense veio rápido e aos 28, Estêvão deixou tudo igual. A joia driblou a marcação pela direita, invadiu a área e bateu na saída do goleiro.

O segundo tempo começou sem muita intensidade. Com dois minutos, Raphael Veiga recebeu boa bola de Estêvão, mas acabou travado no chute. Depois, Ríos arriscou de fora da área e mandou para fora. Aos 21, por pouco o Verdão não virou. Aníbal levantou a bola na área, Facundo tentou cabecear, Flaco rebateu a sobra e Estêvão cabeceou na trave. Na sequência, o Botafogo-SP levou perigo em chute de Alejo Dramisino, que viu Weverton salvar em grande defesa.

O Palmeiras pressionou o adversário e depois de bate e rebate, Mayke finalizou da entrada da área e viu João Carlos rebater. Depois da pressão, a zaga mandou para escanteio. Na cobrança, Estêvão mandou na área pelo alto, Murilo escorou, Luighi evitou a saída e a bola sobrou para Facundo Torres empurrar para o gol na pequena área, aos 30. Cinco minutos depois, Naves soltou uma pancada de fora da área e mandou perto da meta de João Carlos.

Aos 39, o Verdão ampliou o marcador. Após bom lançamento de Naves, Raphael Veiga ajeitou na área, Ríos escorou e Luighi chegou batendo de primeira para balançar a rede e garantir a vitória palmeirense.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 1 BOTAFOGO-SP

Data: 20 de fevereiro de 2025, quinta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Alex Alexandrino

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Público: 23.079 torcedores

Renda: R$ 1.752.885,80

Cartão vermelho: Magoo (preparador físico) (Palmeiras)

Cartões amarelos: Abel Ferreira (técnico), Murilo e Luighi (Palmeiras); Alexandre Jesus, Márcio Zanardi (técnico), João Carlos, Walisson (Botafogo-SP)

Gols: Estêvão, aos 28 minutos do 1°T, Facundo Torres, aos 30 minutos do 2°T, e Luighi, aos 39 minutos do 2°T (Palmeiras); Alexandre Jesus, aos 25 minutos do 1°T (Botafogo-SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Benedetti (Luighi), Murilo e Piquerez (Naves); Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres (Vanderlan), Estêvão e Flaco López

Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Ericson, Edson e Alisson Cassiano; Walisson (Toró), Sabit (João Costa), Alejo Dramisino (Douglas Baggio) e Gabriel Risso; Jonathan Cafu (Alysson), Gabriel Bispo e Alexandre Jesus (Pablo Thomaz)

Técnico: Márcio Zanardi

