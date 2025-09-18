Palmeiras vence o River Plate e abre vantagem nas quartas da Libertadores

Copa Libertadores 2025: River Plate x Palmeiras. — Foto: Bruno Ulivieri/Ofotográfico/Agência O Globo

O Palmeiras venceu o River Plate, por dois a um, em Buenos Aires. Na volta, o alviverde joga por um empate em casa para chegar às semifinais da Libertadores.

Na Argentina, contra 11 jogadores e mais de 80 mil torcedores do River Plate, o Palmeiras não se abalou no primeiro duelo das quartas de final da Libertadores.

Aos 5 minutos de jogo, no primeiro ataque, Gustavo Gómez fez 1 a 0. Depois foram duas defesas do goleiro Armani, uma bola na trave e o segundo gol, com Vitor Roque.

Na etapa complementar o jogo já foi diferente, com o River ocupando o campo de ataque e pressionando o alviverde, que mesmo mais atrás, se defendia bem, até que aos 43 minutos Martinez Quarta descontou para os argentinos.

O jogo ficou totalmente favorável ao River, que pressionou, pressionou e quase empatou. O Palmeiras, porém, manteve o 2 a 1 até o apito final e agora joga pelo empate no Allianz Parque para seguir adiante. Após o duelo o técnico Abel Ferreira analisou os diferentes momentos do confronto:

“Acho que fizemos uma primeira etapa muito boa e conseguimos bem a vantagem de 2 a 0. No segundo tempo nosso adversário mudou o sistema e tivemos que sofrer um pouco e marcar mais baixo, mas o gol acabou sendo o que é. O futebol tem dessas coisas, um chute desviado, por exemplo. É um resultado que vínhamos à procura, sacar o resultado e ir em casa buscar a classificação”

Hoje o São Paulo enfrenta a LDU em Quito às 19h. O tricolor terá os laterais-esquerdos Wendell e Enzo Díaz à disposição apesar de ambos terem deixado o gramado contra o Botafogo com dores.

O atacante Ferreirinha também poderá jogar. Recém-contratados Tolói, Maílton e Rigoni devem ficar no banco, enquanto Lucas e Oscar ainda estão fora.

Corinthians e Santos voltam a jogar no domingo pelo Brasileirão. Os corintianos enfrentarão o Sport na Ilha do Retiro, sem Garro e sem Gui Negão. Já o Peixe vai encarar o São Paulo na Vila Belmiro, sem Zé Ivaldo e Igor Vinícius, que estão suspensos. O goleiro Gabriel Brazão é dúvida devido à pancada na cabeça sofrida contra o Atlético Mineiro.

Fonte:CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/07:00:00

