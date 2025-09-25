Palmeiras vence o River por 3 a 1 e está nas semifinais da Libertadores

Copa Libertadores 2025: River Plate x Palmeiras. — Foto: Bruno Ulivieri/Ofotográfico/

O alviverde saiu atrás no placar em casa, mas conseguiu a virada com gols de Vitor Roque e Flaco López, que anotou duas vezes.

O Palmeiras jogava pelo empate contra o River Plate em casa para avançar às semifinais da Copa Libertadores. Com 7 minutos, no entanto, a vantagem do alviverde acabou: no escanteio de Quintero, Salas cabeceou e fez 1 a 0.

As tentativas palmeirenses foram frustradas e frustrantes pelos 40 minutos seguintes, mas no segundo tempo a reação veio rapidamente. Logo aos 5 Piquerez cruzou e Vitor Roque empatou.

Nos minutos posteriores o River levou o jogo para o campo do alviverde e teve duas boas chances de gol até o Palmeiras achar um contragolpe fatal, que terminou com pênalti sofrido por Torres e convertido por Flaco López. O argentino ainda ampliou para 3 a 1 no finzinho do jogo e o Palmeiras está nas semifinais. Em entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira falou sobre a principal diferença entre um tempo e outro

“Se nós não estivermos calmos, tranquilos e focados, e gastar nossa energia nas nossas tarefas, mas andarmos à procura da pilha e da confusão, vamos ser altamente agressivos sem bola, mas pouco criativos e produtivos com bola. Portanto, é fundamental quando nós tivermos a bola, estarmos calmos e tranquilos para estarmos focados nas nossas tarefas. Isso foi a grande diferença da primeira etapa para a segunda, na minha opinião”

Hoje é a vez de o São Paulo tentar a classificação para encarar o Palmeiras. Às 19h o tricolor enfrenta a LDU em um MorumBis lotado, precisando de vitória por dois gols para levar a decisão da vaga aos pênaltis ou de vantagem de três para classificação no tempo normal. O tricolor pode ter mais um desfalque para essa partida, já que o volante Marcos Antônio é dúvida por um incômodo muscular. Se ele não puder atuar, o meio deve ser formado por Pablo Maia, Bobadilla e Rodriguinho. Oscar e Lucas devem começar no banco.

O Corinthians se prepara para encarar o Flamengo no domingo pelo Brasileirão e o atacante Depay deve ser desfalque, já que ainda não se recuperou de um edema na coxa direita. O Santos vai jogar contra o Bragantino no mesmo dia e o atacante francês Brahimi pode estrear, depois de ter sido anunciado na manhã de ontem.

