Palmeiras vence São Paulo, quebra mais um tabu e embala sequência na temporada

(Foto>Reprodução) – O Palmeiras recebeu o São Paulo na Arena Barueri, às 17h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, e quebrou mais um tabu importante nas últimas semanas. Com a vitória por 1 a 0, o Verdão encerrou a invencibilidade do rival na competição e ampliou uma sequência de resultados expressivos sob o comando de Abel Ferreira e sua comissão.

Antes disso, o time já havia vencido o Internacional fora de casa, algo que não ocorria desde 2021, superado o Fortaleza no Castelão, quebrando uma invencibilidade do time cearense no Brasileirão que vinha desde o fim de 2023, e também eliminado o Ceará na Copa do Brasil, acabando com uma série de mais de 20 partidas invictas do Vozão como mandante — sequência que incluía a campanha da Série B e o título estadual de 2024.

Pela Libertadores, venceu o Bolívar, em La Paz, e se tornou o único clube brasileiro com duas vitórias diante do adversário na altitude, sendo assim o único time com 100% de aproveitamento na fase de grupos do torneio.

Mais um tabu quebrado

Depois de alcançar essas marcas importantes, o Palmeiras tinha um novo desafio pela frente: encerrar a invencibilidade do São Paulo no Brasileirão. E conseguiu.

O time tricolor, comandado por Luis Zubeldía, estava invicto na competição, com seis empates e uma vitória. A última derrota havia sido justamente para o Verdão, na semifinal do Campeonato Paulista — também por 1 a 0, no Allianz Parque. De lá para cá, o São Paulo somava 12 partidas sem perder, com cinco vitórias e sete empates.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/05/2025/06:05:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...