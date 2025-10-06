Palmeiras vira para cima do São Paulo e assume a liderança

Campeonato Brasileiro 2025: São Paulo x Palmeiras. — Foto: Roberto Casimiro/Sports Press

No MorumBis, o alviverde perdia, por 2 a 0, mas conseguiu bater o rival, por 3 a 2.

No MorumBis, o São Paulo começou o clássico contra o Palmeiras com uma intensidade muito acima daquela demonstrada pelo rival. O alto ritmo rendeu frutos e com gols de Luciano e Tapia, o tricolor vencia, por 2 a 0, aos 34 minutos. Inconformado com o desempenho do alviverde, o técnico Abel Ferreira fez três trocas no intervalo e o time respondeu. O aumento da produção palmeirense, aliado à queda do São Paulo nas disputas físicas foi o prenúncio do que viria a seguir.

Aos 24 do tempo complementar, Vitor Roque, de cabeça, descontou, enquanto aos 27, Flaco López, encheu o pé para empatar. Perdido no jogo, o São Paulo viu o Palmeiras ser cada vez mais perigoso, até que aos 43 minutos, o que parecia improvável no primeiro tempo e inevitável nos minutos finais, aconteceu: na bola alçada à área, Sosa, de cabeça, definiu: Palmeiras, de virada, 3, São Paulo 2.

Para o técnico Abel Ferreira o primeiro tempo foi tão ruim, que ele nem reconheceu a própria equipe:

“Em uma primeira etapa na qual eu não vi a minha equipe, o São Paulo foi muito melhor, sobretudo, no que tem a ver com intensidade, duelos e como competir. Na segunda etapa, porém, as substituições nos deram outro frescor e dinâmica e acho que hoje vencemos porque quem entrou do banco o fez muito bem”

Do outro lado, o comandante Hernán Crespo reclamou de um pênalti não marcado, mas também citou as falhas do time

“Podemos melhorar coisas, sim, como sempre. Podemos melhorar algumas jogadas, marcar melhor, sim, não tenho dúvidas, faz parte do trabalho. Mas o que vivi hoje foi escandaloso, não posso crer.”

Com o resultado e a derrota do Flamengo, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão.

O Santos também jogou. Na Arena Castelão, o Peixe encarou o Ceará e já de início percebeu que teria muitas dificuldades. Os donos da casa abriram o placar aos 9 minutos com Mugni e impuseram ao Santos a necessidade de atacar, coisa que os visitantes não fizeram bem. Para piorar, no segundo tempo, Pedro Henrique fez 2 a 0 e, nos acréscimos, Fernando Sobral fechou a vitória cearense em 3 a 0.

Após a vitória, por 3 a 0, contra o Mirassol no sábado, o Corinthians se afastou do Z-4 e agora mira uma aproximação da zona de classificação à próxima Libertadores. A equipe volta a campo no dia 15 de outubro, contra o Santos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/07:00:00

