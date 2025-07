Palmeiras vira sobre o Fluminense e vence a segunda seguida no Brasileirão

O Palmeiras venceu seu segundo jogo seguido no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira ao bater o Fluminense, de virada, por 2 a 1, pela 16ª rodada. Cano abriu o placar, de pênalti, enquanto Mauricio e Vitor Roque marcaram para o Verdão, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Com o gol que deu a vitória ao time alviverde, Vitor Roque encerrou um jejum de 11 jogos sem marcar. O resultado mantém o Palmeiras por pelo menos mais uma rodada no G4 do Brasileirão. A equipe comandada por Abel Ferreira fica em terceiro lugar, com 29 pontos. O Fluminense segue na oitava posição, com 20 pontos.

Depois de, o Palmeiras volta a campo no sábado, quando enfrenta o Grêmio, pela 17ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21 horas (de Brasília), no gramado do Allianz Parque, em São Paulo (SP). Já o Fluminense tem compromisso marcado contra o São Paulo, no domingo, às 16 horas, no Morumbis.

Fluminense e Palmeiras fizeram um primeiro tempo bem movimentado. Logo na saída do jogo, o Verdão tentou surpreender e avançou pela esquerda. Vanderlan cruzou na área e Samuel Xavier se antecipou e fez o corte. A primeira chegada perigosa foi do Fluminense, aos oito minutos. Soteldo saiu bem pela esquerda, foi até o fundo e cruzou na área. Serna desviou fraco de cabeça. O Tricolor carioca manteve a bola na área, fez uma pressão, mas sem sucesso.

Aos 23 minutos. Serna escapou bem pela direita após passe de Freytes, invadiu a área e foi desarmado por Felipe Anderson, que foi certeiro para colocar a bola para escanteio. Por volta dos 30, Samuel Xavier arriscou de fora da área e foi bloqueado por Micael. Após cobrança de escanteio, Serna ficou com a sobra duas vezes e acertou a marcação. Na sequência, Facundo Torres acertou Freytes e o árbitro marcou o pênalti.

Na cobrança, Germán Cano bateu forte e no alto, sem chance para Weverton. Aos 42, Fuentes recebeu boa bola de Cano, mas perdeu o tempo de finalizar e viu a marcação chegar junto. O Palmeiras, que tinha dificuldades de chegar à área e finalizar, até então, deixou tudo igual aos 48 minutos após falha de Fábio.

Aníbal Moreno abriu na esquerda com Sosa, que fez o domínio, limpou a marcação e cruzou na área. Mauricio cabeceou para o chão, a bola foi em cima de Fábio, que tomou um “frango” e viu o empate acontecer.

O Palmeiras voltou mais intenso no segundo tempo e ficou perto de virar o jogo aos cinco minutos. Aníbal recuperou bem a bola e tocou rápido com Vitor Roque. O camisa 9 acionou Facundo Torres, que saiu cara a cara com Fabio e chutou em cima do goleiro.

Vitor Roque ficou com o rebote, cabeceou para o gol e viu Fuentes salvar, de cabeça, em cima da linha. Aos 10, o Fluminense respondeu. Serna ficou com a sobra na área, bateu para o gol, mas foi travado, e a defesa do Palmeiras afastou.

Vitor Roque virou para o Palmeiras aos 16 minutos, aproveitando um erro na saída de bola do Fluminense, Martinelli errou o passe para trás e o camisa 9 do Verdão recuperou. Ele avançou na área, limpou Thiago Silva e Thiago Santos, tirou de Fábio e bateu para o fundo do gol, encerrando um jejum de 11 jogos. Aos 25, Keno tabelou com Fuentes, invadiu a área em boa condição, mas isolou.

Aos 35 minutos, Hércules cruzou para Samuel Xavier, que chegou batendo, mas foi travado. O Palmeiras respondeu em contra-ataque. Flaco López recebeu na entrada da área e finalizou em cima de Thiago Silva.

Com 41 no relógio, Allan recebeu de Flaco, teve a chance de fazer o terceiro, mas bateu cruzado para defesa de Fábio. Nos acréscimos, Thiago Silva acionou Hércules na área, o meia chegou batendo de primeira, para fora.

Nos minutos finais, o Fluminense fez uma pressão buscando o empate, com John Kennedy, que foi travado, e Freytes, que isolou. Allan, do Palmeiras, cometeu falta em Samuel Xavier e recebeu cartão amarelo. Contudo, após revisão do VAR, o árbitro anulou o amarelo e mostrou o cartão vermelho, expulsando o jogador palmeirense.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/07:00:20

