Palmeiras vira sobre o RB Bragantino e segue na liderança do Brasileirão

Mauricio comemora segundo gol do Palmeiras contra o RB Bragantino (Foto: Fabio Giannelli/AGIF

Gabriel abriu o placar para o Massa Bruta; Murilo e Mauricio anotaram para o Verdão.

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino, de virada, por 2 a 1, na noite deste domingo (18), no Estádio Cícero de Souza Marques, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel abriu o placar para o Massa Bruta, enquanto Murilo e Mauricio, ambos no segundo tempo, garantiram a virada do Verdão.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 22 pontos e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino, por sua vez, permanece com 17 pontos, na terceira colocação, mas ainda pode ser ultrapassado no complemento da rodada.

Como foi o jogo?

Mesmo sem criar muitas oportunidades, o Red Bull Bragantino foi superior ao Palmeiras. O Verdão teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para trocar passes nos primeiros 45 minutos, principalmente no último terço do campo.

Aos poucos, o Massa Bruta começou a explorar os espaços atrás dos laterais do Palmeiras e passou a levar perigo ao goleiro Weverton. Aos 22 minutos, Gabriel recebeu passe na entrada da área e chutou rasteiro para abrir o placar em Bragança Paulista.

Nos minutos finais, Vinicinho recebeu um ótimo lançamento e teve a oportunidade de ampliar o marcador. Weverton, no entanto, estava bem posicionado e defendeu o chute. Ao todo, foram seis finalizações para os donos da casa, contra apenas três do Verdão, além de baixo aproveitamento nos passes.

Assim como na primeira etapa, os 45 minutos finais começaram com muitos erros de passe e poucas oportunidades. Precisando do resultado, a comissão técnica alviverde promoveu algumas mudanças na equipe ainda no intervalo, e o time passou, aos poucos, a responder em campo.

Murilo, após cobrança de escanteio, igualou o marcador já com o Palmeiras melhor na partida. Minutos depois, foi a vez de Mauricio, que entrou no lugar de Facundo Torres, deixar o dele. O meia-atacante aproveitou a sobra dentro da área, finalizou no canto e virou o placar.

Em vantagem, o Verdão passou a controlar o ritmo da partida e segurar a posse de bola. Mesmo com as alterações promovidas por Seabra, o Bragantino não conseguiu levar perigo nos minutos finais e perdeu a chance de assumir a liderança do Brasileirão.

O que vem por aí?

O Massa Bruta volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Criciúma, às 21h30 (de Brasília), em casa. No mesmo dia, o Verdão recebe o Ceará, no Allianz Parque, a partir das 19h30. Ambos os confrontos são válidos pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 x 2 PALMEIRAS

9ª rodada — Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP);

⚽ Gols: Gabriel (22′ 1ºT), Murilo (26′ 2ºT) e Mauricio (32′ 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Eric Ramires e Pedro Henrique (RBB); Richard Ríos e Estêvão (PAL)

🟥 Cartão vermelho: –

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Auxiliares: Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa

Quarto árbitro: Cícero de Sousa Marques

⚽ ESCALAÇÕES

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado (Sant’Anna), Pedro Henrique, Guzmán Rodriguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric (Laquintana) e Jhon Jhon (Gustavinho); Lucas Barbosa (Borbas), Eduardo Sasha (Pitta) e Vinicinho.

PALMEIRAS (Técnico: João Martins)

Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Allan (Luighi); Facundo Torres (Mauricio), Estêvão (Bruno Fuchs) e Flaco López (Thalys).

