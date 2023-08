Palmeiras volta a eliminar Atlético-MG na Libertadores e pega time colombiano nas quartas

O Palmeiras está nas quartas de final da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, a equipe comandada por Abel Ferreira ficou no 0 a 0 com o Atlético-MG, em pleno Allianz Parque — mas, por ter vencido a ida por 1 a 0, conseguiu o avanço para a próxima do mata-mata continental.

Este foi o terceiro ano consecutivo que o Alviverde eliminou o Galo da disputa internacional. Em 2021, desbancou o time mineiro nas semifinais (1 a 1 no agregado e avanço por gols marcados fora de casa); na temporada seguinte, classificação nas quartas de final após emocionante disputa de pênaltis.

O Verdão, agora, enfrenta o Deportivo Pereira-COL na próxima fase do mata-mata. A equipe tirou o Independiente del Valle-EQU do torneio. Após ter triunfado por 1 a 0 na ida, em casa, o empate por 1 a 1 nesta quarta, no Equador, deu a vaga ao time da Colômbia.

Após a decisão pela Liberta, Palmeiras e Atlético-MG voltam suas atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Alviverde recebe o Cruzeiro na segunda-feira (14), às 19h (de Brasília). O time de Felipão, por sua vez, encara o Bahia no Mineirão no dia anterior, às 11h.

O jogo — A partida no Allianz Parque começou com sete minutos de atraso. Isso porque Juan Belatti, um dos assistentes designados, teve uma queda de pressão pouco antes do apito inicial e deixou o gramado, em direção ao vestiário, acompanhando dos médicos do Palmeiras. Pablo Echavarria assumiu a função.

Escalado com força máxima, o Palmeiras iniciou as ações de maneira intensa. Gabriel Menino tomou cartão amarelo com menos de um minuto de bola rolando, enquanto Mayke — com espaço para avançar e cruzar — quase encontrou Rony em levantamento para a área.

Ao longo da etapa, o Verdão seguiu na pressão. Aos 15, Gustavo Gómez cabeceou firme, obrigando defesa à queima-roupa de Everson; no rebote, Artur limpou a jogada e chutou para fora; pouco depois, Dudu ‘sambou’ para cima da marcação e chutou cruzado — para nova intervenção do goleiro atleticano.

A partir daí, a temperatura baixou um pouco. O Galo, pouco a pouco, foi tentando angariar o controle da partida. Por sua vez, o time mandante seguia imponente, agudo — mas preservando um tanto mais a posse de bola. Aos 35, Mayke cortou ataque promissor dos visitantes, acionou Rony e o ‘Rústico’ encontrou Dudu. O ‘Baixola’ puxou rápido contra-ataque e, em passe açucarado, serviu Artur. O camisa 14 limpou a marcação com um corte, mas chutou fraco.

Ao apito parcial de Fernando Rapallini, um primeiro tempo de muito controle alviverde chegou ao seu encerramento. Ao Galo, restava arrumar a ‘casinha’ no vestiário, durante o intervalo, para a etapa final.

O Galo até assustou no começo do segundo tempo, quando Hulk cobrou, com força, falta que ele mesmo sofreu. Perto da área, a bola contou com dois desvios e foi para fora. Ainda assim, o controle geral da partida era do Palmeiras — que ditava o ritmo ofensivo.

Aos 21, Dudu arrancou pela lateral, serviu Veiga no corredor e o camisa 23 cruzou para a área. A bola passou por Rony e sobrou para Artur; desequilibrado, entretanto, o atacante finalizou para fora.

Três minutos depois, a grande polêmica da partida. Paulinho desbancou a marcação de Mayke, foi para a linha de fundo e lançou para a área. Mayke tirou de cabeça e a bola bateu no braço de Gabriel Menino — jogadores e comissão do Galo muito reclamaram, mas Fernando Rapallini não assinalou a penalidade máxima. Por conta de um princípio de confusão entre as áreas técnicas, Eder Aleixo — assistente de Felipão — foi expulso.

Aos 30, Paulinho desperdiçou incrível chance. Edenílson enfiou lindo passe quebra-linha para o camisa 10, que em velocidade, driblou Weverton. Com o gol vazio, o atacante bateu rasteiro, para fora. A resposta alviverde veio três minutos depois, em cobrança de falta de Piquerez que acertou o travessão.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2023/08:03:39

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...