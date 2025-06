Palmeiras x Botafogo: duelo de torcidas promete incendiar o Mundial

Foto: Cesar Greco/ Palmeiras| À medida que o Mundial de Clubes avança para as oitavas de final, a paixão e intensidade das torcidas sul-americanas têm se destacado e ofuscado os demais participantes.

Boca Juniors e Palmeiras, em especial, transformaram estádios como o Hard Rock Stadium, em Miami, em verdadeiras extensões de seus templos sagrados, com arquibancadas lotadas, cânticos ensurdecedores e muita festa.

O Boca levou sua famosa “La Bombonera” para os EUA, com torcida vibrante que impressionou até Vincent Kompany, técnico do Bayern. Já o Palmeiras teve papel decisivo no empate contra o Inter Miami, com apoio massivo da torcida.

Esse cenário contrasta com jogos europeus mais contidos e até vazios em outras sedes do torneio. A intensidade sul-americana também foi exaltada por Pep Guardiola, que chamou a competição de um “retorno ao mundo real”, e por Kompany, que elogiou o clima hostil “da melhor maneira”.

No campo, cresce a rivalidade entre Palmeiras e Botafogo, que se enfrentam nas oitavas neste domingo (29), na Filadélfia. Os clubes vêm alternando vitórias e eliminações importantes nos últimos anos, alimentando um dos duelos mais acirrados do futebol brasileiro atual.

Com a energia contagiante das torcidas, o Mundial se transformou de um evento corporativo em um espetáculo vibrante — e deu um sinal claro do que esperar na Copa de 2026, nos EUA, México e Canadá.

