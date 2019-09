Panela esquecida no fogão causa incêndio e destrói casa em Alenquer, no Pará

Panela esquecida em fogão com chamas acesas causa incêndio em Alenquer — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Incêndio começou por volta das 19h de terça-feira (3). Ninguém ficou ferido.

Uma família teve a casa consumida pelo fogo após uma panela ser esquecida no fogão com chamas acesas, em Alenquer, no oeste do Pará. Apesar do susto, não houve registros de vítimas. O caso aconteceu na noite de terça-feira (3) na Estrada do Gado.

De acordo com os moradores, as chamas começaram a aumentar por volta das 19h. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, mas ao chegar à casa o fogo já havia sido controlado.

Casa ficou destruída após fogo ser controlado em Alenquer — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Alenquer não possui brigada de incêndio para dar suporte no combate aos incêndios

e incidentes que ocorrem no município. No caso da Estrada do Galo, a ação rápida dos vizinhos foi fundamental para evitar que o fogo se propagasse para as residências vizinhas.

