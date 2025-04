Pânico: voo Belém-Macapá deixa passageiros cinco horas no ar

Foto: Reprodução | Os primeiros tripulantes só conseguiram desembarcar na capital amapaense por volta das 3h desta terça-feira (08). Entenda!

Viajar de avião faz parte da rotina de muitas pessoas que dependem do transporte para trabalhar ou até mesmo viajar. Apesar disso, algumas situações podem causar um verdadeiro pavor nos tripulantes.

Na última segunda-feira (07), passageiros de um voo que faz a rota Belém-Macapá, passaram por apuros após ficarem cinco horas dentro da aeronave. O percurso que deveria ser de 45 minutos, se estendeu após o mau tempo.

Os primeiros tripulantes só conseguiram desembarcar na capital amapaense por volta das 3h desta terça-feira, 8. Foram mais de 12 horas de espera até a chegada em Macapá.

Uma pessoa que estava no avião contou que os pilotos sobrevoaram Macapá duas vezes e retornaram à Belém por conta das fortes chuvas, mas não conseguiram pousar. O passageiro não quis se identificar.

“Na primeira tentativa, chegamos próximo ao aeroporto de Macapá, ficamos quase uma hora e vinte sobrevoando, tentamos a primeira vez, o comandante arremeteu, ficou dando volta. Tentamos a segunda, arremeteu, e retornamos à Belém”, explicou.

“Foi um voo de muito pânico, um voo que era pra ser aparentemente tranquilo […] Várias áreas com turbulências, crianças chorando, idosos chorando, gente com problemas cardíacos […] Foi filme de terror, não sei de quem foi o erro. Já sabiam que tinha chuva, já sabiam que o clima estava assim porque tentaram retornar”, relatou.

Devido às chuvas intensas, o avião atravessou diversas turbulências. Após tentar chegar ao aeroporto de Macapá e pousar novamente em Belém, a companhia informou aos passageiros que a aeronave iria precisar de 25 minutos para o abastecimento.

“Sabiam do tempo ruim, sabiam das chuvas fortes que estavam acontecendo, a gente informou os comissários de bordo mas mesmo assim, com 25 minutos, eles retornaram novamente para Macapá. Nisso ficamos uma hora e vinte novamente pelas redondezas, em cima do aeroporto de Macapá”, contou.

Alternativas e Reacomodações

Após diversas tentativas de pouso em Macapá que resultaram no retorno a Belém, a companhia aérea forneceu outras opções de voos para os passageiros, sendo: 2h30 na companhia aérea Azul, e 12h na Gol. Ao total, os passageiros passaram cerca de 5 horas dentro da aeronave.

“Estamos aqui com fome, após quase 6 horas, porque a companhia aérea não deu nenhum alimento, só água”, contou o passageiro ainda em Belém.

Posicionamento GOL

A GOL informou que devido às condições meteorológicas adversas em Macapá (MCP), nesta segunda-feira (07), dois voos precisaram ser cancelados: G3 1748 (Belém – Macapá) e G3 1749 (Macapá – Belém). Todos os Clientes impactados estão recebendo as facilidades previstas pela resolução 400 da ANAC conforme as necessidades, com possibilidade de reacomodação nos próximos voos da GOL e de congêneres. A Companhia reforçou que as ações em relação aos voos foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL.

Fonte: Alvo Pesquisa /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/04/2025/09:45:55

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...