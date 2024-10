Paolla Oliveira denuncia ex-figurante da Globo por perseguição

Foto: Reprodução | Paolla Oliveira teria conhecido a mulher em 2020, através de um grupo de fãs.

Depois de ser perseguida por um português, Paolla Oliveira agora está sendo ameaçada por uma fã e ex-figurante da TV Globo. A atriz fez um boletim de ocorrência na 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, de acordo com o portal “LeoDias”, no último dia 20, acusando a mulher de assédio, o que já duraria dois anos.

Paolla Oliveira teria conhecido a mulher em 2020, através de um grupo de fãs. A moça, a fim de ficar perto da artista, se tornou figurante da emissora carioca, atuando nas mesmas produções feitas pela rainha da bateria da Grande Rio. Porém, de acordo com o documento, a ex-figurante mudou o comportamento com a atriz, ficando agressiva. Em troca de mensagens, ela ameaçou Paolla cobrando atenção e fazendo pedidos sem sentido.

Paolla foi acusada de ‘drogada’

Nos últimos tempos, Paolla estava sendo perturbada em excesso, além de ser acusada de “drogada”. A fã ainda garantiu que iria procurar a mídia para expor o péssimo atendimento que era dado pela famosa.

A stalker teria ligado mais de 40 vezes para a musa, apenas no último domingo. Ela ainda teria recusado mais de 40 chamadas, por vezes, até de madrugada. A mulher ainda entrou em contato com a tia de Paolla.

