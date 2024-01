Paolla Oliveira diz que é massacrada com críticas sobre o seu corpo na internet

A atriz global afirmou durante uma entrevista que já sofreu muitos julgamentos, mesmo ela sendo considerada um padrão de beleza.

A atriz Paolla Oliveira afirmou durante uma entrevista ao Fantástico que é criticada constantemente pelo seu corpo. O julgamento sobre o corpo feminino virou pauta nos últimos dias, após falas agressivas de homens no Big Brother Brasil 24 sobre o corpo de mulheres dentro do reality.

Segundo Paolla Oliveira, nas redes sociais ela é alvo constante de comentários ofensivos. Em dezembro de 2023 ela publicou um vídeo se divertindo no ensaio da escola de samba Grande Rio, na qual ela desfila como rainha de bateria. No post, ela foi surpreendida por muitos comentários que criticavam sua idade, peso e estrutura do corpo.

A atriz global, que sempre foi reconhecida por se encaixar nos padrões de beleza, declarou que deu um basta nesses julgamentos. Na entrevista, ela garantiu que irá levantar uma bandeira contra toda a opressão sobre o corpo feminino.

“Você imagina, me arrumar de achar linda, fazer uma roupa maravilhosa, e você vai para o ensaio. Chego no ensaio, você é gongada, você é massacrada, criticada, você não quer voltar. Eu não estava me sentindo daquele jeito, estava-me sentido bem, feliz. Então, eu comecei a ver a onda de mulheres admirando, e eu comecei a ver as críticas de um de um olhar um pouco mais afastado. Eu respondo, eu argumento, eu faço vídeos. Eu me sinto corajosa de estar fazendo isso. Do alto do meu privilégio, uma mulher branca padrão, bem sucedida, eu estou falando: eles não me não me deixam em paz”, declarou Paolla.

Questionada sobre o julgamento de mulheres, as quais também são alvos das mesmas críticas que ela, Paolla afirmou que se sente surpresa, mas que não irá julgá-las de volta.

Não sou eu que vou apontá-las. Talvez eu vá fazer outros vídeos para falar: ‘Sai daí, boba. Para de fazer isso, não descredibiliza o movimento de uma outra mulher’. Ela está passando talvez a mesma coisa que você já passou. Por mais que você não enxergue, se você olhar direitinho, está todo mundo ali muito pertinho, sendo julgada, sendo apontada, sendo objetificada, sendo diminuída”, pontuou.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2024/14:58:04

Notícias gratuitas no celular

Siga o Instagram do Folha do Progresso

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...