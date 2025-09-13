Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre término com Diogo Nogueira

Recentemente, o cantor Diogo Nogueira também falou sobre o relacionamento em entrevista ao programa TVZ Ao Vivo, no Multishow. | Reprodução / Instagram

Nos últimos dias os boatos sobre o fim do relacionamento circularam nas redes e a atriz decidiu se pronunciar.

A atriz Paolla Oliveira decidiu quebrar o silêncio e se pronunciar publicamente sobre os constantes boatos envolvendo seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira.

Em entrevista, a famosa revelou como lida com a exposição midiática e as especulações sobre sua vida amorosa. A intérprete de Heleninha em “Vale Tudo” foi sincera ao falar sobre os desafios de estar em um relacionamento em evidência.

“É doido! Ao mesmo tempo, é uma delícia compartilhar o que é bom. Cria-se uma expectativa desse relacionamento que é feita para se quebrar, né? Porque a vida é normal! Trabalha-se, vive-se, discute-se, resolve-se… Temos uma grande plateia”, declarou a atriz.

Paolla Oliveira também comentou sobre a diferença entre a realidade do casal e a versão criada pela mídia. “A gente vive um relacionamento, e a galera vive outro, porque toda semana tem fofoca. Quase todo mês, separam a gente. É um dos meus primeiros relacionamentos que eu exponho”, revelou.

Relacionamento estável apesar dos rumores

Apesar das constantes especulações, a atriz garantiu que está tudo bem entre ela e o pagodeiro. O casal tem conseguido manter a estabilidade da relação mesmo diante das pressões externas e da agenda corrida de ambos os profissionais.

Questionada sobre como a rotina profissional intensa afeta o relacionamento, Paolla foi otimista: “É divertido. Mas a rotina é feita para complicar a vida de qualquer pessoa. A gente vive uma agenda muito doida, mas a gente se acerta”, concluiu a atriz.

Diogo Nogueira revela segredos do relacionamento

Recentemente, o cantor Diogo Nogueira também falou sobre o relacionamento em entrevista ao programa TVZ Ao Vivo, no Multishow. O pagodeiro revelou como mantém a chama acesa no romance com a atriz.

“Além de a gente conversar muito, ser muito amigo e bater muito papo, nos momentos pra gente matar a saudade eu faço uma comidinha pra ela, faço jantar especial surpresa”, contou Diogo Nogueira.

O cantor detalhou como gosta de surpreender a namorada: “Amo fazer comida pra ela, servir um vinho tipo garçom, sabe? Deixar ela sentadinha que nem uma rainha, faço tudo, faço a mesa, faço a comida, sirvo vinho. ‘O que a senhora deseja?'”, completou o artista.

Parceria além do romance

As declarações de ambos demonstram que o relacionamento entre Paolla Oliveira e Diogo Nogueira vai além da paixão, baseando-se também em amizade, companheirismo e respeito mútuo.

O casal tem conseguido equilibrar as demandas profissionais com a vida pessoal, mantendo a discrição apesar da exposição midiática.

A atriz, conhecida por papéis marcantes na televisão brasileira, e o cantor, um dos grandes nomes do pagode nacional, continuam construindo sua história longe dos holofotes, priorizando a intimidade e a cumplicidade do relacionamento.

