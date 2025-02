Papa apresenta nova melhora e não tem mais problema nos rins

Foto: Reprodução | O papa, de acordo com o comunicado, continua recebendo oxigênio, mas não sofreu mais crises respiratórias

O papa Francisco mostrou “mais uma leve melhora” em sua condição médica, disse o Vaticano nesta quarta-feira, um sinal de progresso para o pontífice de 88 anos que está em tratamento para combater uma pneumonia dupla.

O papa passava sua 13ª noite no hospital Gemelli, de Roma, a internação mais longa de seus quase 12 anos de papado.

“A condição clínica do Santo Padre nas últimas 24 horas mostrou mais uma leve melhora”, segundo a última atualização de saúde.

O papa, de acordo com o comunicado, continua recebendo oxigênio, mas não sofreu mais crises respiratórias. Uma tomografia do seu tórax realizada na terça-feira mostrou uma “evolução normal” da inflamação de seus pulmões, acrescentou.

Ao longo do fim de semana, o Vaticano afirmou que o pontífice havia apresentado uma “leve insuficiência renal”, provocando receios de que ele pudesse estar prestes a sofrer de insuficiência renal. Nesta quarta-feira, o Vaticano disse que a questão “foi resolvida”.

O comunicado não especificou se o papa ainda é considerado um paciente em condição crítica, como estava classificado desde sábado. Apesar da melhora do papa, o comunicado afirmou que o prognóstico continua cauteloso.

Uma autoridade do Vaticano, que não deseja ser identificada porque não está autorizada a discutir a condição do papa, havia dito mais cedo nesta quarta-feira que Francisco esteve alerta ao longo dia e conseguiu comer normalmente e se mover por seu quarto de hospital.

