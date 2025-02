Papa Francisco é homenageado no Cristo Redentor

Foto: Reprodução / Vatican News | Pontífice teve a imagem projetada na estátua com desejos de melhoras por conta do atual estado de saúde.

Ainda sem previsão de alta hospitalar, o papa Francisco vem recebendo várias homenagens com votos de saúde em todo o mundo e uma das mais marcantes aconteceu em um ponto turístico muito simbólico: o Cristo Redentor.

Em parceria entre o aplicativo católico Hallow e o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, uma projeção com a imagem do pontífice e uma mensagem de força ao santo padre foi feita na estátua localizada no Rio de Janeiro.

O Santuário também anunciou que promoverá outras ações por conta da parceira, com foco em períodos como a Quaresma, além de fortalecer uma corrente de apoio à saúde do papa Francisco.

“Nesse local emblemático, o Santuário Cristo Redentor, um sinal da oração e intercessão a Deus pela saúde do Papa Francisco, assim como em todo nosso país. Toda a Igreja do Brasil unida em oração pela saúde do Papa Francisco. Unidos nós rezamos pedindo ao Senhor para que, cada vez mais, ele vá se recuperando. Precisamos estar muito unidos a este momento tão difícil que ele passa. Nossas orações e nossa unidade”, disse o arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta.

Confira o momento:

