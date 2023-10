Papa Francisco envia mensagem aos fiéis do Círio: ‘Maria é sempre sinal de esperança’

Papa Francisco. — Foto: Reprodução

Ttradicional mensagem do pontífice foi divulgada nesta terça-feira (3) pela Arquidiocese de Belém. Confira carta na íntegra.

O papa Francisco enviou mensagem aos fiéis que participam do Círio de Nazaré 2023 em Belém. Do Vaticano, o religioso expressou votos para que as celebrações sejam uma oportunidade para reforçar a fé e a entrega a Deus, assim como fez Maria.

A tradicional mensagem foi divulgada nesta terça-feira (3) pela Arquidiocese de Belém, e enviada na sexta (29) pela pontífice. Nela, o papa ressaltou que todos podem recorrer à intercessão da mãe de Jesus e “rainha da Amazônia”, pois, segundo ele, ela jamais deixará de ouvir o clamor dos desamparados.

Ao fim, Francisco manifestou sua bênção apostólica e se despediu pedindo aos fiéis que não deixem de rezar por ele.

Veja a íntegra:

Excelentíssimo e reverendíssimo dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém do Pará

Associando-se à devoção dos milhares de fiéis que se reunirão em Belém do Pará, no próximo dia 8 de outubro, para a celebração do 231° “Círio de Nazaré”, o Santo Padre vem também colocar as suas intenções aos pés da virgem mãe amorosa, certo de que todos os que recorrem à sua maternal intercessão não deixarão de ser ouvidos e jamais serão desamparados. Contemplando a belíssima imagem da virgem de Nazaré, o Papa Francisco recorda a todos que ela sempre “escuta os nossos pedidos, abençoa-nos com o seu filho nos braços, traz-nos a ternura de deus feito carne; numa palavra, da-nos esperança” (homilia, 10 de janeiro de 2023). Com efeito, Maria é sempre ‘sinal de esperança para todos os seus filhos e filhas que, em meio às dificuldades e tribulações deste mundo, são sustentados pela sua constante assistência e com ela caminham rumo ao céu. Sua santidade implora à rainha da Amazônia que interceda junto a Jesus a fim de que sejam derramadas abundantes graças sobre todos os fiéis que participam do círio e, como penhor destes votos, de coração lhes concede a bênção apostólica, pedindo que não deixem de rezar por ele.

