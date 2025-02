Papa Francisco está com febre baixa e em condição estável, diz boletim médico

Papa Francisco está com bronquite desde o início de fevereiro de 2025. — Foto: REUTERS/Remo Casilli

Doente desde início do mês e com dificuldades para discursar, pontífice foi internado nesta sexta-feira (14). Francisco, de 88 anos, estava ofegante em audiência nesta semana.

O papa Francisco está com febre baixa e em condição estável após ser internado em Roma nesta sexta-feira (14), disse o Vaticano.

“O Santo Padre passou por exames especializados e iniciou terapia medicamentosa hospitalar”, disse um comunicado da Santa Sé. “Os exames iniciais mostraram uma infecção do trato respiratório”, disse. “Sua condição clínica é regular; ele está com febre baixa.”

Francisco, de 88 anos, foi hospitalizado para fazer exames e porsseguir com o tratamento de sua bronquite.

“Na manhã de hoje, ao término de suas audiências, o papa Francisco foi internado no Policlinico Agostino Gemelli para a realização de exames diagnósticos necessários e para dar continuidade ao tratamento da bronquite, que ainda persiste, em ambiente hospitalar”, diz a nota.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que o papa estava sereno e de bom humor, e que havia lido alguns jornais.

O pontífice está com bronquite desde o início de fevereiro, e apresentou dificuldades para discursar durante audiências religiosas nos últimos dias. Em três ocasiões, Francisco teve que pedir para um assessor fazer a leitura do sermão por conta de “dificuldades respiratórias”, como ele mesmo descreveu. Em uma cerimônia nesta semana, o papa estava ofegante. (Veja no vídeo abaixo)

O papa Francisco foi levado ao hospital após ter tido dificuldades para falar durante uma de suas reuniões na manhã desta sexta-feira, segundo a agência de notícias Associated Press (AP). Veja mais abaixo também um histórico da bronquite contraída por Francisco.

Até o momento, não há previsão de alta de Francisco. O hospital Agostino Gemelli, que fica em Roma dispõe de um andar especial para receber o chefe da Igreja Católica. O local possui até uma capela.

Apesar dos vários problemas de saúde, Francisco mantém uma agenda repleta de audiências e tarefas, com até 10 compromissos em uma manhã.

Após a internação, o Vaticano anunciou o cancelamento de compromissos do papa nos próximos três dias, como uma audiência prevista para sábado e um encontro com artistas na próxima segunda-feira. Um cardeal substituirá o pontífice em uma missa no domingo.

Francisco, que teve uma parte de um dos pulmões removida quando era jovem, foi hospitalizado durante três dias em dezembro de 2023 devido a uma bronquite, tratada com antibióticos.

Francisco é papa desde 2013 e sofreu com gripe e outros problemas de saúde várias vezes nos últimos dois anos. Entre os problemas estão dores nos joelhos e quadris, inflamação do cólon e uma operação de hérnia. O papa também sofreu acidentes domésticos recentemente, como uma queda em janeiro e quando apareceu com o queixo roxo, em dezembro de 2024.

No final de março de 2024, o jesuíta argentino cancelou na última hora sua participação na Via Crúcis do Coliseu de Roma. Poucos dias depois, no entanto, conseguiu celebrar a missa da Páscoa.

Bronquite do papa Francisco

No início deste mês, Francisco disse a fiéis durante uma audiência semanal que estava com um “forte resfriado”, que mais tarde foi descrito pelo Vaticano como bronquite. Ele chegou a celebrar audiências em sua casa por conta da doença.

Na primeira vez que teve que pedir para o assessor ler seu discurso, Francisco pediu desculpas, mas não perdeu o bom humor. “Ele [assessor] lerá o discurso melhor do que eu”, brincou o pontífice durante celebração na última quarta (5).

“E agora peço um pouco de desculpas e peço que outro sacerdote continue lendo por causa das minhas dificuldades respiratórias”, disse Francisco em outra ocasião.

Após passar o discurso a um assessor pela segunda vez durante homilia no domingo (9), o Papa retomou a leitura para a oração mais curta do Angelus, onde rezou pela paz em diversas zonas de conflito ao redor do mundo.

A terceira vez que o papa Francisco pediu para seu assessor ler o discurso foi na quarta-feira (12). Ainda não se sabe se Francisco fez a leitura completa da homília desta sexta (14).

Antes de começar a delegar as leituras de discursos, o papa já pareceu um pouco sem fôlego durante sua oração do Angelus no domingo (2).

Fonte: Redação g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2025/15:21:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com