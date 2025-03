Papa Francisco nomeia arcebispo coadjutor de Belém

Dom Júlio Akamine preside o regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A presidência da Conferência enviou saudação à dom Júlio.

Em meio às preocupações quanto à saúde do papa Francisco, os fieis de Belém e toda a comunidade católica da capital receberam uma notícia animadora diretamente do Santo Padre.

O Papa Francisco, acolhendo o pedido do arcebispo de Belém (PA), dom Alberto Taveira Corrêa, de poder contar com a colaboração de um bispo coadjutor, nomeou dom Júlio Endi Akamine como arcebispo coadjutor da arquidiocese de Belém do Pará, transferindo-o de Sorocaba (SP).

Ele deve substituir Dom Alberto Taveira, prestes a completar 75 anos, e entregará sua carta-renúncia ao Papa.

Saudação a Dom Júlio Endi Akamine:

Foi com alegria e satisfação que recebemos a notícia de sua nomeação para o ofício de Arcebispo Coadjutor da arquidiocese de Belém, no Pará. Alegramo-nos com dom Alberto Taveira Corrêa que poderá contar com o seu apoio fraterno no pastoreio dessa porção do povo de Deus no Estado do Pará.

Neste tempo em que somos convidados à revisão de vida, por meio da oração, do jejum e da caridade, possa o irmão também trilhar o itinerário da Quaresma tendo como horizonte essa nova missão que a Igreja lhe confia junto ao povo de Belém.

Manifestamos também agradecimento à sua valorosa contribuição à nossa Conferência, sobretudo por, entre outros, por sua participação como bispo membro da Comissão Episcopal para a Cultural e Educação, seu serviço junto à Pastoral da Educação e sua condução de um dos 19 regionais da CNBB, o Sul 1, que compreende o Estado de São Paulo.

Que Nossa Senhora de Nazaré ilumine seus passos neste novo momento de seu ministério episcopal.

Em Cristo,

Cardeal Jaime Spengler

Arcebispo de Porto Alegre (RS)

Presidente da CNBB

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2025/08:51:06

