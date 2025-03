Papa Francisco tem ‘leve melhora’ e ‘progresso em sua capacidade de falar’, diz Vaticano

Papa Francisco faz primeira aparição pública após quase 40 dias internado — Foto: Yara Nardi/Reuters

Segundo comunicado, o pontífice não recebeu visitas esta semana, com exceção de “seus colaboradores mais próximos”, e está “de bom humor”, e o uso de oxigênio de alto fluxo está diminuindo.

O estado de saúde do papa Francisco, que se recupera no Vaticano após mais de cinco semanas hospitalizado por uma grave pneumonia, registrou “leves melhoras” nos últimos dias, com um progresso em sua capacidade de falar, informou o Vaticano nesta sexta-feira (28).

O pontífice argentino, 88 anos, “continua a fisioterapia motora e respiratória e seu estado melhora, incluindo sua capacidade de falar”, afirmou o serviço de imprensa da Santa Sé, dizendo que o uso de oxigênio de alto fluxo está diminuindo, mas prossegue durante parte da noite, enquanto durante o dia o papa continua recebendo suporte de oxigênio de fluxo normal.

Ainda segundo o comunicado, Francisco não recebeu visitas esta semana, com exceção de “seus colaboradores mais próximos”, e está “de bom humor”. Ele segue concelebrando a missa diária na residência de Santa Marta, sua moradia dentro da Cidade do Vaticano.

A Santa Sé também contou que Francisco foi informado sobre o forte terremoto ocorrido nesta sexta em Mianmar e na Tailândia e que reza pelas vítimas. Um telegrama em nome do papa foi enviado pelo Secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, às autoridades dos dois países.

Após 38 dias de hospitalização para tratar uma pneumonia bilateral que colocou sua vida em risco em duas ocasiões, o papa deve prosseguir sua recuperação de pelo menos dois meses, com terapias de reabilitação e sem atividades públicas.

Antes de deixar o hospital Gemelli de Roma no domingo (23), ele apareceu publicamente com aspecto debilitado, inchado e com voz frágil, respirando com dificuldade.

Fonte: France Presse e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/03/2025/10:53:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...