Papa Leão XIV acolhe pedido de renúncia de Dom Alberto Taveira, e Dom Julio Akamine é o novo arcebispo de Belém

Assim, Dom Julio Endi Akamine se torna o 11º arcebispo metropolitano de Belém.

O Papa Leão XIV acolheu o pedido de renúncia de Dom Alberto Taveira Corrêa ao governo da Arquidiocese de Belém.

A confirmação do papa e foi divulgada nesta quarta-feira (6) pela própria Arquidiocese de Belém, que afirmou a missão de Dom Julio em conduzir os devotos católicos com fé, coragem e comunhão com o santo padre.

Dom Alberto, ao completar 75 anos de idade, no início de 2025, realizou o pedido formal de renúncia por motivos de idade, conforme previsto no Código de Direito Canônico. Ele esteve à frente da Arquidiocese desde 2010.

Dom Alberto, agora arcebispo emérito, continua em Belém e permanece no episcopado normalmente, além de já seguir na condução da presidência da Comissão Arquidiocesana da Santa Sé na Conferência das Partes (COP 30) e na liderança do Círio de Nazaré 2025.

“Roguemos a Nossa Senhora de Nazaré por sabedoria, saúde e bênçãos para Dom Julio em sua nova missão, e gratidão a Dom Alberto pelo pastoreio amoroso e incansável ao longo destes anos”, pontuou a Arquidiocese em nota.

Transição no comando da Arquidiocese

A nomeação de Dom Julio como arcebispo coadjutor foi anunciada pelo papa Francisco no dia sete de março de 2025, após pedido de colaboração feito por Dom Alberto.

Dom Julio chegou a Belém no dia 19 de maio e foi recepcionado com carinho pelos católicos paraenses.

Quem é Dom Julio Endi Akamine

Dom Julio é membro da Sociedade do Apostolado Católico (Pallotinos). Antes de vir para Belém, foi arcebispo de Sorocaba (SP) e também já atuoucomo bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo. Com vasta experiência pastoral e acadêmica, é conhecido por sua atuação em defesa do diálogo inter-religioso, da juventude e da formação teológica.

