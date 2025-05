Papa Leão XIV manda primeiro recado para o Brasil após ser eleito: ‘Grande alegria’

Foto: Reprodução/Instagram / Contigo | Robert Francis Prevost, eleito papa Leão XIV, surgiu sorridente para enviar seu primeiro recado ao Brasil neste sábado (10). Além de celebrar sua escolha no Conclave, o novo líder da Igreja Católica também enviou um recado à Ordem dos Agostinianos, da qual já fez parte.

“A todos os irmãos Agostinianos e toda a família do Brasil, irmãos e irmãs do Brasil: uma grande alegria celebrar aqui em Roma a conclusão deste Conclave”, disse o religioso no vídeo compartilhado por Padre MarceloRossi, onde aparece usando vestes tradicionais logo após uma de suas primeiras missas.

Natural de Chicago, nos Estados Unidos, o papa que sucede o legado de Francisco (1936-2025) continuou o recado destinado aos latino-americanos: “Deus os acompanhe sempre. Obrigado pelo vosso trabalho. A bênção do Senhor esteja sempre com vocês”, finaliza.

Nas redes sociais, internautas reagiram à mensagem enviada pelo religioso: “Ele é fofo demais, adorável, que Deus te abençoe sempre, nosso Leão XIV, já te amamos”, comentou uma. “Como pode amar alguém assim tão de imediato, porque eu já o amo. Parece que o conheço a vida toda”, opinou outra. “Estou amando o papa Leão XIV”, revelou uma terceira.

QUEM É O PAPA LEÃO XIV?

Papa Leão XIV, nascido Robert Francis Prevost, é o atual líder da Igreja Católica, eleito em 8 de maio de 2025. 1 Nascido nos Estados Unidos, o religioso traz uma perspectiva global para o papado, tendo servido como bispo no Peru e cardeal na Cúria Romana. Sua eleição marca um momento significativo na história da Igreja, e suas primeiras ações e declarações já indicam um pontificado focado em diálogo, unidade e atenção às questões sociais contemporâneas.

