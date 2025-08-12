Papão decepciona, perde em casa e se mantém na zona maldita

Foto:Reprodução | João Vieira e a Lei do Ex, em plena Curuzu com esse foguete

O Paysandu desperdiçou, nesta segunda-feira (11) à noite, uma oportunidade preciosa de deixar a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro.

Jogando no Estádio da Curuzu, em Belém, diante de sua torcida, o time foi abatido pelo Vila Nova (GO) por 1 a 0, em partida válida pela 21ª rodada.

Mais do que o placar adverso, a derrota escancarou a péssima atuação do time, que não criou nada, não acertou nenhum chute com real perigo de gol e ainda viu cair sua invencibilidade de nove jogos sob o comando do novo treinador, Claudinei Oliveira — até então a maior sequência invicta da competição.

Mesmo com o bom retrospecto recente, o Paysandu entrou em campo pressionado pela necessidade de vencer para escapar do Z4. Mas o que se viu foi um futebol pobre, apático e previsível.

O primeiro tempo foi um marasmo total. As duas equipes apresentaram pouquíssima inspiração, sem qualquer lance de perigo ou jogada bem trabalhada.

A forte tempestade que caiu sobre Belém, no começo da partida, deixou o gramado pesado e o jogo truncado, mas, mesmo quando a chuva passou, o nível técnico continuou baixo.

O máximo de emoção veio de um gol do Papão corretamente anulado por impedimento, no fim da etapa inicial. O 0 a 0 refletiu com perfeição o que foi aquele período: um jogo feio, difícil até de assistir.

Na volta para o segundo tempo, o Paysandu parecia disposto a mudar a história da partida. Passou a dominar as ações e a se instalar no campo ofensivo, enquanto o Vila Nova mal passava do meio de campo.

A empolgação, porém, durou pouco. Aos 27 minutos, André Luis foi lançado e deu belo passe para João Vieira — ex-jogador do Papão — bater de primeira e marcar um golaço.

A famosa “lei do ex” não perdoou.

O gol foi um verdadeiro balde de água fria. O Paysandu sentiu o golpe, perdeu o ritmo e não conseguiu mais reagir. O Vila Nova, com a vantagem, administrou o jogo com tranquilidade, tocando a bola e gastando o tempo.

Sem criatividade, sem força e sem reação, o Papão terminou a partida exatamente como começou: preso na zona de rebaixamento. Foi um resultado justo, não só pelo belo gol do adversário, mas principalmente pela falta de inspiração e de poder ofensivo do time bicolor, que desperdiçou uma chance de ouro em casa.

RAIO X DA PARTIDA

Local: Estádio da Curuzu – Belém

Juiz: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Cartões Amarelos: Marlon (Paysandu) Ruan Ribeiro (Vila Nova)

Gol: João Vieira (VN), aos 27 do segundo tempo

Paysandu: Gabriel Mesquita; Luan Freitas (Edílson), Thalisson Gabriel, Novillo, Reverson (PK); Leandro Vilela, Ronaldo Henrique (André Lima), Denner (Vinny Faria), Garcez; Marlon (Benitez) e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira

Vila Nova: Halls; Pedro Romano, Thiago Pagnussat, Weverton, William Formiga; Ralf (Arilson), João Vieira (Miticov), Dodô (Nathan Melo), Vinícius Paiva (André Luís); Guilherme Parede (Higor) e Ruan Ribeiro. Técnico: Paulo Turra

Fonte: João Paulo Bastos /VER O FATO

