Pará abre mais de 5 mil novos postos formais de trabalho em maio

Em todo o país, são 1.051.244 de vagas geradas nos cinco primeiros meses de 2025 – Foto: Vitor Vasconcelos – Secom/PR

O Pará é um dos destaques da região Norte na geração de empregos com carteira assinada em maio. O estado fechou o mês com 5.058 novos postos formais, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado nesta segunda-feira, 30 de junho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No acumulado do ano, entre janeiro e maio de 2025, o Pará acumula 19.695 novos empregos formais. Como comparação, em 2024 o estado paraense fechou o ano tendo gerado 39.095 novos postos de trabalho com carteira assinada.

Em maio, o Pará apresentou desempenho positivo em quatro dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor de Serviços, que terminou o mês com um saldo de 2.848 vagas. Na sequência aparecem os setores da Construção (2.010), Indústria (783) e Comércio (447). Apenas o setor da Agropecuária registrou saldo negativo, com -1.031 vagas.

As novas vagas com carteira assinada geradas em maio no estado paraense foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino, responsáveis pelo ingresso em 3.031 postos. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 3.850 vagas no Pará. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com maior saldo de vagas no estado: 3.016.

MUNICÍPIOS – A cidade de Parauapebas foi o município paraense com melhor saldo em maio, com 1.210 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 70,5 mil empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado aparecem a capital, Belém, com 702 vagas, seguida por Barcarena (550), Abaetetuba (514), Marabá (496) e Santarém (427).

Infográfico | Alguns dos principais dados do Caged em maio de 2025

NACIONAL – O Brasil superou a marca de um milhão de vagas de emprego com carteira assinada em cinco meses de 2025. São 1.051.244 de vagas geradas e saldo positivo nos cinco setores da economia avaliados. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de 1,62 milhão de vagas. Só no mês de maio, foram quase 149 mil (148.992) postos de trabalho formais. O estoque, que representa o total de vínculos empregatícios formais ativos no país, superou o patamar de 48,2 milhões. É o maior da série histórica.

DESTAQUES DO ANO – O setor de Serviços foi o maior gerador de postos no ano, acumulando 562.984 vagas de emprego geradas, um crescimento de 2,44%, seguido da Indústria (+2,35%), que vem se destacando no ano, criando 209.685 postos de trabalho principalmente na fabricação de produtos alimentícios (+22.757); máquinas e equipamentos (+14.675); produtos de metal, exceto máquinas (+13.236); e fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (12.919). A Construção gerou 149.233 (+5,22%), a Agropecuária 72.650 (+4,04%) e o Comércio 56.708 (+0,54%).

MAIO – O saldo do emprego em maio foi positivo em todos os setores da economia nacional, com destaque para o setor de Serviços, que gerou 70.139 vagas, crescimento de 0,30%; o Comércio com saldo de 23.258 (+0,22%); Indústria, com geração de 21.569 postos (+0,24%); Agropecuária, que gerou 17.348 (+0,94%) empregos; e Construção com 16.678 (+0,56%) vagas criadas no mês.

ESTADOS – Entre os estados, os maiores geradores de emprego foram São Paulo (+33.313), Minas Gerais (+20.287) e Rio de Janeiro (+13.642). O maior crescimento relativo ocorreu no Acre, com variação de 1,24%. O saldo negativo foi verificado apenas no Rio Grande do Sul, com -115 vagas de emprego em maio.

GRUPOS POPULACIONAIS – No mês, a geração de postos foi mais positiva para mulheres (78.025) que para os homens (70.967). O crescimento também foi verificado para os jovens de 18 a 24 anos (98.003), sendo maior a geração de empregos no comércio (35.901) e na indústria da transformação (20.287). O emprego também foi maior para pessoas com nível médio (113.213) e para pardos (116.476). Ao grupo PCD, o saldo ficou positivo em 902 postos de trabalho.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2025/15:47:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...