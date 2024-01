Pará anuncia emissão da nova carteira de identidade nacional

Neste novo modelo apenas o número de registro do CPF será válido em todo o território nacional.

Nesta sexta-feira (5), o Governo do Pará anunciou que deve lançar o novo modelo da carteira de identidade nacional (CIN). O documento vai substituir gradualmente o RG e começou a ser implementado no Brasil em 2022.

A CIN vai unificar possíveis números de registro que existam em cada um dos 27 estados da federação, impedindo identidades com numerações diferentes. Neste novo modelo, apenas o número de registro do CPF será válido em todo o território nacional.

Para todos será disponibilizado uma versão em papel e quem se interessa também pode emitir a via digital através do site do GOV.BR, mas somente após a emissão da carteira física.

A versão física e digital, possuem o mesmo layout e segurança. Na versão física, pode ser emitido em papel ou em policarbonato, atendendo aos que não possuem acesso à internet, smartphones ou computadores.

Já o documento em formato digital é obtido por meio do aplicativo GOV.BR, mas somente após a emissão da carteira física.

Quais dados vão conter na CIR?

No verso da nova carteira de identidade vai conter um QR Code, permitindo os órgãos verificar a autenticidade e saber se o documento foi furtado ou extraviado.

Haverá ainda um campo caso a pessoa queira usar o nome social.

Na versão digital, é possível ainda incluir outros documentos, como carteira nacional de habilitação, título de eleitor, certificado militar e carteira profissional.

O serviço será oferecido para a população de forma gradativa e funcionará por meio do Sistemas Automatizado de Identificação Biométrica (ABIS), cujo banco de dados terá abrangência nacional.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/01/2024/11:39:33

